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雙探花從挫折質疑中茁壯 塞爾蒂克冠軍盛世水到渠成

NBA／4輪季後賽只輸3場 塞爾蒂克奪冠路好輕鬆

中央社／ 波士頓17日綜合外電報導
塞爾蒂克今年例行賽拿下全聯盟最佳的成績，季後賽4輪打下來也只輸掉3場比賽，。 路透通訊社
塞爾蒂克今年例行賽拿下全聯盟最佳的成績，季後賽4輪打下來也只輸掉3場比賽，。 路透通訊社

塞爾蒂克今年例行賽拿下全聯盟最佳的成績，季後賽4輪打下來也只輸掉3場比賽，今天輕鬆奪下締造NBA紀錄的隊史第18座總冠軍。

美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克今天在主場106比88贏球，以總冠軍賽4勝1負的成績力克達拉斯獨行俠封王。

塞爾蒂克今年季後賽打來輕鬆寫意，首輪只有輸球的第2戰失分破百，4比1擊敗傷兵累累的邁阿密熱火，輕鬆晉級到第2輪，報了上個球季在東區決賽不敵熱火的一箭之仇。

次輪，在克里夫蘭騎士的米契爾（Donovan Mitchell）出現傷情的情況下，綠衫軍再以4比1順利過關，挺進東區冠軍賽。

東區決賽首戰，塞爾蒂克歷經延長，艱苦拿下勝利。在頭過身就過的情況下，4比0橫掃由新一代「控球之神」、本季以平均10.9次助攻拿下助攻王的哈利伯頓（Tyrese Haliburton）所帶領的印第安納溜馬，沒讓前一季的遺憾再度發生，成功闖進總冠軍賽。

塞爾蒂克總冠軍賽遭遇本季以平均33.9分勇奪得分王、以平均9.8次助攻排名第2的唐西奇（Luka Doncic），和有冠軍經驗的厄文（Kyrie Irving）聯手帶領的獨行俠，塞爾蒂克先以3連勝聽牌後，第4戰雖於客場慘敗，但今天在主場順利關門，繼2007-08球季後再度奪冠。

今天拿下隊史第18座總冠軍，塞爾蒂克超越洛杉磯湖人，獨居全聯盟奪冠次數最多的球隊。

NBA季後賽 塞爾蒂克 獨行俠

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