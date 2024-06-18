NBA／38歲霍福特第186場季後賽奪冠 哈登成現役「無冕王」

塞爾蒂克今天在總冠軍賽G5擊敗獨行俠，以4：1戰績奪下隊史第18冠，38歲老將霍福特（Al Horford）也在個人生涯第186場季後賽，首度獲得總冠軍。

霍福特征戰NBA17個賽季，今天賽前他出戰185場季後賽沒拿過冠軍，僅次爵士傳奇「郵差」馬龍（Karl Malone）的193場。

霍福特奪冠後，現役球員「無冕王」頭銜將交給「大鬍子」哈登（James Harden），他生涯出戰166場季後賽，還沒拿過總冠軍。

霍福特職業生涯17季只有2季缺席季後賽，分別是2013-14賽季效力老鷹和2020-21賽季在雷霆。塞爾蒂克長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）季後賽因傷缺陣不少比賽，霍福特出賽18場，場均9.2分6.9籃板2.1助攻，是今年綠衫軍能奪冠的關鍵之一。