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NBA／唐西奇帶傷撐仍遭橫掃 防守沒強度淪對手狙擊目標

中央社／ 台北18日電
唐西奇首次總冠軍賽之旅以失敗坐收。 路透
唐西奇首次總冠軍賽之旅以失敗坐收。 路透

美國職籃NBA達拉斯獨行俠相隔13年後再次重返總冠軍賽，卻以1比4不敵波士頓塞爾蒂克，唐西奇是帶領獨行俠演出黑馬傳奇的頭號男主角，但帶傷硬撐導致防守沒強度也遭到批評。

現年25歲的唐西奇（Luka Doncic）在總冠軍賽前3戰平均可繳出29.7分、9籃板、6助攻的全方位成績單，投籃命中率也有47.3%的水準，但球隊卻早早陷入0比3落後絕境，等同提前被宣判死刑，因為過去NBA共出現過156次0比3的系列賽，從未有任何球隊力挽狂瀾、成功翻盤。

球隊處於絕境，外界也提前開始揪戰犯，美國專業運動網站ESPN球評也直言，唐西奇的防守很有問題，甚至認為對獨行俠是「毀滅性」的打擊。

事實上唐西奇在季後賽始終帶著膝傷出賽，總冠軍賽首戰又挫傷胸骨，連帶影響他防守位移的敏捷，根據ESPN Stats & Information統計，第3戰塞爾蒂克在他防守下總計15投6中、拿下16分，這還沒算突破唐西奇的防守後撕裂獨行俠防守陣型，製造輕易得分的機會。

獨行俠總教練基德（Jason Kidd）接受美國媒體訪問時提到，唐西奇絕對是對手進攻時的「重點」，「所以他必須要能夠防守」。不過基德也解釋，唐西奇在每一次進攻都參與擋拆和單打，「其他球員必須讓他在進攻端有休息機會，他才能在防守端做得更多」。

根據美國媒體統計，唐西奇在總冠軍賽第2戰共出現13次在防守下被對手「一步過」，這個次數是過去10場季後賽裡最多的一次。

美國資深NBA作家龐丹（Tim Bontemps）就批評，唐西奇在過去3場比賽的防守都一直存在問題，不論是布朗（Jaylen Brown）還是哈勒戴（Jrue Holiday）都可以從三分線外直接挑戰他，才會造成唐西奇在第3戰陷入犯規麻煩。

除了防守，唐西奇愛跟裁判抱怨也是一大問題，ESPN球評傑佛森（Richard Jefferson）就說：「每次唐西奇認為被犯規倒地後，總會找裁判抱怨、咆哮，導致球隊在防守上都會陷入人數劣勢。」

菜鳥隊友里夫利（Dereck Lively II）在受訪時就曾意有所指表示，他們必須變得成熟，無論裁判在場上做出什麼判罰，都要繼續前進，「因為我們無法控制那些，我們能做的就是專注於對吹罰及時做出反應」。

NBA季後賽

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