快訊

內科突停電搶修 民眾聯想黃仁勳擔憂：半導體需足夠電力

罷免密碼／國會改革引爆仇恨戰綠未必得利 提罷高金恐先引火自焚

漁民拍到核潛上浮有機會領獎金 海軍「外快」價碼曝光

NBA／塞爾蒂克相隔16年奪破紀錄第18冠 但仍有10隊未曾奪冠

中央社／ 台北18日電
塞爾蒂克笑納隊史第18面冠軍錦旗，再次成為NBA史上最多冠球隊。 路透
塞爾蒂克笑納隊史第18面冠軍錦旗，再次成為NBA史上最多冠球隊。 路透

隨著波士頓塞爾蒂克今天在美國職籃NBA總冠軍賽擊敗達拉斯獨行俠，不僅以4比1擊敗對手勇奪睽違16年的總冠軍，同時笑納隊史第18面冠軍錦旗，再次成為NBA史上最多冠球隊。

塞爾蒂克上次奪冠已是2008年，當時陣中坐擁「GAP連線」賈奈特（Kevin Garnett）、艾倫（RayAllen）與皮爾斯（Paul Pierce）3巨頭，沒想到接下來卻陷入超過15年的冠軍荒。

更讓綠衫軍球迷吐血的是，死對頭洛杉磯湖人竟在2020成功捧起冠軍金盃，奪冠次數也被追平，塞爾蒂克不再獨享NBA「最多冠軍」的殊榮。

去年塞爾蒂克止步東區冠軍戰，陣中雙星塔特姆（Jayson Tatum）與布朗（Jaylen Brown）帶著旺盛企圖心捲土重來，加上休賽季透過交易補進波辛吉斯（Kristaps Porzingis）和哈勒戴（Jrue Holiday）等重要拼圖，讓綠衫軍在例行賽再次打出全聯盟最佳戰績。

季後賽勢如破竹的塞爾蒂克，在總冠軍賽與獨行俠上演顛峰對決，卻強勢撂倒對手再次登頂，替賽季劃下最完美的句點。

目前NBA仍有10支球隊尚未體驗冠軍滋味，其中鳳凰城太陽、猶他爵士、布魯克林籃網、奧蘭多魔術及印第安那溜馬至少還有打進總冠軍賽，而洛杉磯快艇、曼菲斯灰熊、明尼蘇達灰狼、紐奧良鵜鶘及夏洛特黃蜂則還沒踏上總冠軍賽的舞台。

NBA季後賽

延伸閱讀

NBA／綠衫軍5戰封王 布朗比下泰托姆獲選FMVP

NBA／泰托姆31分領軍 塞爾蒂克G5大勝獨行俠奪隊史第18冠

NBA／普里查德又進壓哨大號三分 綠軍半場領先獨行俠21分

NBA／為何被塞爾蒂克球迷討厭？厄文：我沒欣賞他們的歷史

相關新聞

NBA／泰托姆31分領軍 塞爾蒂克奪隊史第18冠笑傲聯盟

NBA總冠軍賽第5戰今天登場，回到波士頓主場迎敵的塞爾蒂克隊，在泰托姆（Jayson Tatum）獨拿31分領軍下，半場...

NBA／綠衫軍5戰封王 布朗比下泰托姆獲選FMVP

塞爾蒂克隊今天第5戰早早拉開領先，最終以106：88擊敗獨行俠隊，以4勝1敗戰績奪下隊史第18座NBA總冠軍盃，布朗（J...

NBA／唐西奇直呼為團隊驕傲 諾維茨基要小老弟抬起頭來

獨行俠隊今天在總冠軍賽第5戰，以88：106遭到塞爾蒂克隊淘汰無緣冠軍，對於無緣帶領球隊完成翻盤，今天攻下28分、12籃...

NBA／38歲霍福特第186場季後賽奪冠 哈登成現役「無冕王」

塞爾蒂克今天在總冠軍賽G5擊敗獨行俠，以4：1戰績奪下隊史第18冠，38歲老將霍福特（Al Horford）也在個人生涯第186場季後賽，首度獲得總冠軍。 霍福特征戰NBA17個賽季，今天賽前他

NBA／塞爾蒂克相隔16年奪破紀錄第18冠 但仍有10隊未曾奪冠

隨著波士頓塞爾蒂克今天在美國職籃NBA總冠軍賽擊敗達拉斯獨行俠，不僅以4比1擊敗對手勇奪睽違16年的總冠軍，同時笑納隊史...

2024NBA總冠軍賽程與比分 塞爾蒂克5戰淘汰獨行俠奪隊史第18冠

總冠軍賽塞爾蒂克與獨行俠爭取最後金盃榮耀，掌握最新賽事報導與系列賽戰況！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。