NBA／塞爾蒂克相隔16年奪破紀錄第18冠 但仍有10隊未曾奪冠

隨著波士頓塞爾蒂克今天在美國職籃NBA總冠軍賽擊敗達拉斯獨行俠，不僅以4比1擊敗對手勇奪睽違16年的總冠軍，同時笑納隊史第18面冠軍錦旗，再次成為NBA史上最多冠球隊。

塞爾蒂克上次奪冠已是2008年，當時陣中坐擁「GAP連線」賈奈特（Kevin Garnett）、艾倫（RayAllen）與皮爾斯（Paul Pierce）3巨頭，沒想到接下來卻陷入超過15年的冠軍荒。

更讓綠衫軍球迷吐血的是，死對頭洛杉磯湖人竟在2020成功捧起冠軍金盃，奪冠次數也被追平，塞爾蒂克不再獨享NBA「最多冠軍」的殊榮。

The @celtics capture their 18th Championship, most of any franchise in NBA history! ☘️ pic.twitter.com/87hgQyQ3uM — NBA (@NBA) 2024年6月18日

去年塞爾蒂克止步東區冠軍戰，陣中雙星塔特姆（Jayson Tatum）與布朗（Jaylen Brown）帶著旺盛企圖心捲土重來，加上休賽季透過交易補進波辛吉斯（Kristaps Porzingis）和哈勒戴（Jrue Holiday）等重要拼圖，讓綠衫軍在例行賽再次打出全聯盟最佳戰績。

季後賽勢如破竹的塞爾蒂克，在總冠軍賽與獨行俠上演顛峰對決，卻強勢撂倒對手再次登頂，替賽季劃下最完美的句點。

目前NBA仍有10支球隊尚未體驗冠軍滋味，其中鳳凰城太陽、猶他爵士、布魯克林籃網、奧蘭多魔術及印第安那溜馬至少還有打進總冠軍賽，而洛杉磯快艇、曼菲斯灰熊、明尼蘇達灰狼、紐奧良鵜鶘及夏洛特黃蜂則還沒踏上總冠軍賽的舞台。