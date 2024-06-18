NBA／綠衫軍5戰封王 布朗比下泰托姆獲選FMVP

塞爾蒂克隊今天第5戰早早拉開領先，最終以106：88擊敗獨行俠隊，以4勝1敗戰績奪下隊史第18座NBA總冠軍盃，布朗（Jaylen Brown）奪下總冠軍賽MVP，為自己榮耀記錄再添一筆。

27歲的布朗是2016年選秀會「探花」，生涯前8個球季都穿著綠衫軍戰袍，今年他已獲得東區決賽MVP，總冠軍賽再以平均20.8分、5.4籃板、5.0助攻成績奪下總冠軍賽MVP。

今天第5戰，布朗21分表現不如隊友泰托姆（Jayson Tatum）的31分，但仍抱走大獎；轉播鏡頭當下立刻照到泰托姆，只見2017年的選秀會「探花」泰托姆微笑拍手。

泰托姆總冠軍賽5戰場均貢獻22.2分、7.8籃板、7.2助攻。