NBA／普里查德又進壓哨大號三分 綠軍半場領先獨行俠21分

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總冠軍賽G4塞爾蒂克關門失敗，今天G5回主場迎戰獨行俠，首節就限制獨行俠雙星唐西奇（Luka Doncic）與厄文（Kyrie Irving）攻勢，取得雙位數領先。第二節更是進攻爆發，替補後衛普里查德（Payton Pritchard）再度投進壓哨大號三分球，半場打完領先21分。

塞爾蒂克長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）傷癒復出，從板凳出發。首節獨行俠一哥唐西奇6投2中只拿5分，厄文更是得分掛蛋，全隊單節只攻進18分，陷入10分落後。

第二節獨行俠進攻復甦，以63.2%命中率拿到28分。不過塞爾蒂克球星泰托姆（Jayson Tatum）單節12分5助攻，普里查德又投進壓哨大號三分球，全隊單節外線11投7中，砍進39分，半場以67：46領先獨行俠。