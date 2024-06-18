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NBA／曾幫勇士和湖人奪冠！2冠後衛庫克將和魔獸來台獻技

聯合新聞網／ 綜合報導
2冠後衛庫克。 美聯社
2冠後衛庫克。 美聯社

魔獸霍華德（Dwight Howard）日前宣布加盟TAT聯賽台灣野馬隊，並成為聯盟股東。魔獸昨天也在Podcast節目上宣布，2冠軍後衛庫克（Quinn Cook）確定加盟野馬，有望來台獻技。

庫克2017-18賽季效力勇士擔任替補後衛，幫助球隊奪下冠軍。2019-20賽季轉戰湖人，也隨隊拿到冠軍。離開聯盟後曾效力CBA廣廈隊，今年在波多黎各聯盟打拼，仍具備職業球員身手。

先前有球迷期待是史密斯（J.R. Smith）或「聖堂射手」格林（Danny Green）來台，不過目前確定的人選只有庫克。TAT將在19日上午召開與魔獸的連線記者會，屆時魔獸會親自說明招募來台的「冠軍隊友」是誰。

TAT第4站7月26日至8月1日在台北市和平籃球館登場，魔獸將在中國河南鄭州西亞斯舉行的TAT第3站賽事，首度披上野馬隊戰袍。

霍華德 魔獸

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