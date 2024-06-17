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NBA／沙波尼斯領銜立陶宛出征奧運資格賽 瓦藍邱納斯退出

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
瓦藍邱納斯(左)今年夏天將不會聯手沙波尼斯出征國際賽。 歐新社
瓦藍邱納斯(左)今年夏天將不會聯手沙波尼斯出征國際賽。 歐新社

立陶宛男籃今天公佈奧運資格賽的16人名單，由國王雙十達人沙波尼斯（Domantas Sabonis）領銜，不過另一位主力中鋒瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）卻是以個人因素退出國家隊。

32歲的瓦藍邱納斯今夏成為完全自由球員，考量到合約問題，瓦藍邱納斯顧慮到自己的健康狀態，加上資格賽的時間點正好與自由市場開啟重疊，這讓他必須得做出取捨。

據了解，瓦藍邱納斯有可能會在今年夏天收到起薪約全額中產特例的報價，大約是1290萬美元。雖然這一季他全勤出賽82場，場均得到12.2分8.8籃板2.1助攻；季後賽面對雷霆，也有場均14.5分11籃板的表現。

在攻守兩端瓦藍邱納斯仍具備威力，但考量現今比賽節奏以及與球隊體系的搭配問題，鵜鶘現階段顯然不太適合，瓦藍邱納斯似乎不會是球隊未來規劃的一部分。

立陶宛在奧運資格賽分在波多黎各賽區的A組，同組對手墨西哥和象牙海岸，取得前2名後將和B組的義大利、波多黎各、巴林的前兩名求對進行淘汰賽，最後只有一隊能取得奧運門票。

立陶宛若能從資格賽脫穎而出，他們在奧運的小組賽是與美國隊、塞爾維亞同組，加上南蘇丹。

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