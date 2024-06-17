NBA／金塊連2年失去核心球員？KCP年薪恐破2000萬美元

金塊本季衛冕失敗，球季結束後又要面臨「KCP」凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）續約難題，《HoopsHype》記者斯科托（Michael Scotto）指出，金塊可能因合約價碼過高失去他。

現年31歲的凱威爾波普在2022年休賽季被交易到金塊，擁有不錯的防守和投射能力，成為金塊先發五虎，最終幫助金塊奪下隊史首座冠軍。本季凱威爾波普維持好表現，合約最後一年為1544萬美元球員選項，預計不執行，進入自由球員市場。

前金塊替補大將布朗（Bruce Brown）去年以2年4500萬美元價碼轉戰溜馬，斯科托指出，金塊高層擔心凱威爾波普跳出合約後，其他隊也會開出年薪2000萬美元以上的合約搶人。

凱威爾波普本季出賽76場，平均得到9.8分2.5籃板2.4助攻，三分球命中率40.6%。目前約柯奇（Nikola Jokic）、波特（Michael Porter Jr.）和穆雷（Jamal Murray）3人年薪合計破1.23億美元，因此金塊在新版勞資協議下，難以維持原陣容。