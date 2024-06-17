NBA／騎士想頂薪續約米契爾 艾倫與他關係好成非賣品

《NBC Sports》記者赫林（Kurt Helin）近日指出，騎士隊希望和米契爾（Donovan Mitchell）以4年2.08億美元頂薪合約提前續約。資深記者史坦（Marc Stein）則提到，米契爾喜歡和騎士中鋒艾倫（Jarrett Allen）打球，因此他可能不會被交易。

艾倫季後賽因傷缺陣，最終看著球隊被塞爾蒂克淘汰。雖曾有報導提到，騎士球員不滿艾倫未打針上場，但史坦表示，「我聽說騎士不願交易艾倫，儘管艾倫和莫布里（Evan Mobley）是否適合一直存在疑問，但米契爾是艾倫的粉絲，他不想失去這名隊友。」

艾倫本季場均16.5分10.5籃板，是一名出色的防守型球員。不過當他和莫布里同場時，每百回合淨勝分僅+0.3；有艾倫沒莫布里時，淨勝分+5.6；有莫布里沒艾倫時，淨勝分+1.5。

騎士過去兩個賽季都拿下東區第4種子，去年季後賽首輪出局，今年則止步第二輪。總教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）休賽季被炒掉，目前鵜鶘助教博雷戈（James Borrego）是新任總教練人選的競爭領先者。