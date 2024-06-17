NBA／為何被塞爾蒂克球迷討厭？厄文：我沒欣賞他們的歷史

獨行俠球星厄文（Kyrie Irving）曾效力塞爾蒂克2個賽季，最後不歡而散，還成為波士頓球迷的公敵，厄文今天受訪時解釋自己被討厭的原因。

厄文2017年夏天向騎士隊喊賣我，最終塞爾蒂克發動交易得到他，厄文坦言塞爾蒂克不是他的首選球隊，「交易發生時，我沒有去欣賞塞爾蒂克的歷史，而是帶著開放心態進來，但這是錯誤的做法。」

厄文認為他應該聯繫前綠衫軍球員，了解在波士頓打球的感覺，「你在這裡必須表達尊重，我認為這就是我掙扎的地方，要弄清楚如何在這裡成為偉大球員，並贏下總冠軍，同時領導球隊，無私地向這個組織崇拜。」

「這就是他們希望你身為一名球員要做的事，他們希望你接受塞爾蒂克的驕傲和一切，如果你不這樣做，你就會被排擠，我就是被排擠的人之一」厄文說。

獨行俠以1：3落後，明天將到波士頓進行總冠軍賽G5，厄文可能又要收到全場球迷噓聲。