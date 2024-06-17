NBA／英格倫明夏恢復自由身！傳鵜鶘不願開頂薪合約
英格倫（Brandon Ingram）5年1.58億美元的合約將在明年夏天到期，先前有傳聞鵜鶘想交易送走他，隨隊記者克拉克（Christian Clark）也爆料，鵜鶘球團不打算給他頂薪合約。
報導指出，鵜鶘不願以4年2.08億美元頂薪，提前續約英格倫。球團接下來有3種選擇，以低於頂薪價碼留下他、進入下賽季等他合約到期，或把他交易走。
英格倫本季出賽64場，平均20.8分5.1籃板5.7助攻，整體投籃命中率49.2%，三分命中率35.5%。不過他季後賽表現低迷，且始終無法和另一名球星威廉森（Zion Williamson）產生良好化學反應。
《NBC Sports》認為，鵜鶘在任何英格倫的交易案中，都需要得到一名進攻發動機，例如老鷹隊楊恩（Trae Young）和墨瑞（Dejounte Murray），或是騎士隊葛蘭德（Darius Garland）。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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