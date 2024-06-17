NBA／魔獸曝前湖人冠軍球員加入TAT聯賽 提供線索7人符合

NBA前球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）日前宣布加入TAT聯賽台灣野馬隊，還身兼聯盟股東，如今他在IG爆料，已召募一名前湖人隊球員，這名球員不只拿過1座總冠軍，引發球迷熱烈討論。

霍華德IG發文寫道：「很榮幸宣布我們已招募第一位球員加入TAT聯賽。」魔獸也提供線索：「聽著，我們要重聚2020年湖人隊並走向全球！你能猜到是誰嗎？提示，泡泡冠軍只是他生涯其中一冠。」

符合魔獸提示的球員有7人，包含詹姆斯（LeBron James）、凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）、格林（Danny Green）、麥基（JaVale McGee）、史密斯（J.R. Smith）、庫克（Quinn Cook）和以及宣布退休的朗多（Rajon Rondo）。

詹皇和凱威爾波普預計會繼續征戰NBA，格林和麥基去年有出戰NBA紀錄，但出場機會不多。

史密斯曾在2016年和2020年隨詹姆斯奪冠，在台灣擁有高知名度，最後一次在NBA打球是2019年10月。庫克2018年曾幫勇士奪冠，2020又隨湖人摘冠，最後一次在NBA是2021年3月，今年則在波多黎各聯賽打球。