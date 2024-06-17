NBA／魔獸曝前湖人冠軍球員加入TAT聯賽 提供線索7人符合
NBA前球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）日前宣布加入TAT聯賽台灣野馬隊，還身兼聯盟股東，如今他在IG爆料，已召募一名前湖人隊球員，這名球員不只拿過1座總冠軍，引發球迷熱烈討論。
霍華德IG發文寫道：「很榮幸宣布我們已招募第一位球員加入TAT聯賽。」魔獸也提供線索：「聽著，我們要重聚2020年湖人隊並走向全球！你能猜到是誰嗎？提示，泡泡冠軍只是他生涯其中一冠。」
符合魔獸提示的球員有7人，包含詹姆斯（LeBron James）、凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）、格林（Danny Green）、麥基（JaVale McGee）、史密斯（J.R. Smith）、庫克（Quinn Cook）和以及宣布退休的朗多（Rajon Rondo）。
詹皇和凱威爾波普預計會繼續征戰NBA，格林和麥基去年有出戰NBA紀錄，但出場機會不多。
史密斯曾在2016年和2020年隨詹姆斯奪冠，在台灣擁有高知名度，最後一次在NBA打球是2019年10月。庫克2018年曾幫勇士奪冠，2020又隨湖人摘冠，最後一次在NBA是2021年3月，今年則在波多黎各聯賽打球。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言