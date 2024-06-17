籃球／轉戰日本續穿0號戰袍 阿巴西：很喜歡衛斯特布魯克

台灣職籃好手阿巴西今天以複數年、新台幣千萬年薪的高規格行情，正式加盟日本B1聯盟秋田北部喜悅，並將穿上0號球衣，而這個背號過去正是日本好手富樫勇樹所使用的。

今天記者會上，秋田北部喜悅球團主席水野勇氣、公關長兒玉祐介也特地飛來台灣，表達高度重視。阿巴西確定簽約2年，每年至少8位數年薪重磅加盟。

水野勇氣在致詞時表示，今年是球隊成立第15年，希望可以有個新氣象，「上個賽季我們戰績是30勝30敗，今年目標就是總冠軍，希望阿巴西加入後可以提升球隊戰力。」

水野勇氣提到，0號在秋田隊中是非常重要的，過去就是富樫勇樹高中畢業時加入球隊後使用的，「之前有過幾名球員也想要用0號，但我們都認為還不是時候，但這次希望阿巴西加入後，在攻守兩端都可以提供球隊幫助。」

水野勇氣透露，去年球季當中就看過阿巴西的Highlight，「對他非常感興趣，所以就特地飛到台灣來看他打T1季後賽，當時就決定一定要簽下他。」

阿巴西指出，自己加入後唯一的目標就是幫助球隊拿下總冠軍，也希望幫助球隊提升戰績，「一定要比上個賽季還要進步。」至於為何從打球就選擇0號球衣，阿巴西笑著解釋，「因為我很喜歡衛斯特布魯克（Russell Westbrook），所以一直都選擇穿0號。」

秋田北部喜悅成立於2010年，主場位於秋田縣秋田市的秋田市立體育館，秋田縣政府也已公布計畫於2028年秋季開館的新縣立體育館將取代現有場館。

根據日本B1聯盟規定，每支球隊可以有3名洋將、1名亞洲外援；比賽中可以同時上場2名洋將和1名亞洲外援。