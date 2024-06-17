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籃球／接下富樫勇樹背號！阿巴西赴日將穿0號戰袍

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
台灣「黑豹」阿巴西（右）正式加盟日本B聯盟秋田北部喜悅隊，今天記者會從球團主席水野勇氣手中接下0號球衣。記者曾思儒／攝影
台灣「黑豹」阿巴西（右）正式加盟日本B聯盟秋田北部喜悅隊，今天記者會從球團主席水野勇氣手中接下0號球衣。記者曾思儒／攝影

剛蟬聯台灣職籃T1聯盟年度MVP的「黑豹」阿巴西，今天早上接下粉紅色「0號」戰袍，正式加盟日本B聯盟一級球隊秋田北部喜悅，球團主席水野勇氣也喊出「奪冠」目標，期待阿巴西提升球隊戰力。

從年初就有不少日本B1球隊對阿巴西表達高度興趣，其中秋田北部喜悅總教練前田顯藏特別來台拜訪，且針對阿巴西前進B1聯盟聯賽做了完整的年度規劃，綜合評估下成阿巴西旅外的新東家。

今天加盟記者會，日本職籃B聯盟國際部門負責人剛本直也、日本B聯盟國際部門台灣區負責人戴佳軒、秋田北部喜悅球團主席水野勇氣和球隊公關長兒玉祐介都親自出席，展現對迎接台灣「黑豹」加入日本職籃的重視。

水野勇氣表示，球團已經進入第15年，希望有很好的轉換，開心迎接阿巴西，透過體育搭建橋梁，也希望增加台灣和日本的交流。

阿巴西赴日將穿上秋田北部喜悅的0號戰袍，水野勇氣特別分享，0號是球隊非常重要的背號，因為正是過去日本國家隊主控富樫勇樹效力時所屬背號，富樫勇樹後就再沒球員穿上0號球衣，直到阿巴西的加入。

秋田北部喜悅2010年成立，主場設在秋田市的秋田市體育館，預計2028年秋季起用新的縣立體育館成新主場，球團相信阿巴西的跨海加盟，除提升球團整體競爭力，知名度也能一同往上。

台灣選手曾文鼎、林郅為、崔浩恩和劉駿霆過去都曾赴日打球，曾文鼎當時還是BJ聯盟，改制成B聯盟後，林郅為、崔浩恩和劉駿霆都是加盟二級球隊，阿巴西成首加入B聯盟一級球隊的台將，為自己特別紀錄再添一筆。

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