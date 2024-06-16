NBA／湯普森關注魔術班切羅引議論 格林挺隊友：這事很搞笑

湯普森（Klay Thompson）日前被發現默默取消了對勇士官方IG的關注，甚至刪除了多張2022年球隊奪冠的照片，引發外界巨大遐想。

如今又有球迷發現，湯普森關注了魔術少主班切羅（Paolo Banchero），搭配先前傳出奧蘭多有意爭取湯普森加盟的流言，更讓大家持續揣測他的未來動向。

勇士隨隊記者杜馬斯（Jason Dumas）對於湯普森取消社群媒體關注的事情，提出自己的看法。「現在的經紀人會他們旗下球員去做取消關注這種事情，這是很奇怪、小氣但也普遍存在的行為。」

Klay Thompson just followed Paolo Banchero on instagram.



Klay to the Orlando Magic confirmed? 🤔 pic.twitter.com/xP1U8PFe6V — 30🅿️roblemz (@30problemz) 2024年6月16日

舊金山灣區體育廣播電台《95.7 THE GAME》的狄伯利（Dan Dibley）則是認為，這大概是湯普森對於勇士冷處理他的續約問題感到不滿意的回應。

對於湯普森取消關注引發的風波，隊友格林（Draymond Green）倒是沒有太多想法。「我知道很多人今天都想聽我聊這件事，但說實在我根本不知道。聽到別人轉述他取消關注勇士的事情，我笑了出來，我覺得這很好笑。我知道人們都想看某人因此感到受傷，或產生何種情緒，但情況並不是那樣，永遠不會是那樣。」

湯普森過去接連面臨重大傷勢，讓他被迫需要長時間休養，但勇士仍給了他5年1.9億美元合約。而實際上湯普森僅僅出賽了3個賽季，休兵時間比重達54.4%。