NBA／不看好塞爾蒂克建立王朝 安比德提出兩大關鍵點

總冠軍賽3連勝聽牌的塞爾蒂克，儘管在客場踢到鐵板慘輸38分，無緣用連勝之姿完美封王，但考量到過往還沒有球隊能夠在0比3絕對劣勢下翻盤，外界基本上都認定綠衫軍奪冠只是時間的問題。

考量到塞爾蒂克的強力陣容和球員年齡，不少人認為一旦讓他們嚐到總冠軍滋味且累積大量重要經驗值，未來幾年很可能都是綠衫軍的天下。不過受邀擔任第4戰講評的費城中鋒安比德（Joel Embiid）卻不這麼認為，他不看好塞爾蒂克會建立冠軍王朝。

「我討厭波士頓，」安比德後續解釋所言非針對球迷和這座城市，「這是一個偉大的城市，擁有很棒的球迷，顯然他們也有一些偉大的球星，但波士頓讓我很受傷。」

加入費城76人以來，安比德生涯在季後賽從未突破第二輪，其中3次倒在塞爾蒂克面前。

安比德提到自己並不看好塞爾蒂克能夠建立起屬於他們的冠軍王朝，「在新版勞資協議下這是很困難的；同時你要知道，今年東區球隊都有主力球星受傷，包括我在內。」

被問到下季是否要捲土重來，安比德給出肯定的回應，也提到費城今夏的補強計畫，「希望我們能找到提升團隊戰力的方法。你知道的，增加一些球員。」在說這番話的同時，安比德的眼神一度轉向坐他隔壁的喬治（Paul George），如此畫面也引起熱議。

擁有龐大薪資空間的76人近期頻頻傳出有意追逐喬治，藉此和安比德、馬克西（Tyrese Maxey）組成鐵三角，挑戰綠衫軍霸權。