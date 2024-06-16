NBA／合體安比德擔任講評 喬治自嘲：第一次體驗總冠軍賽

快艇球星喬治（Paul George）可說是今年最受矚目的自由球員之一，他在下季握有價值4879萬美元的球員選項，可以決定是否執行或是和球團提前達成續約協議，讓許多球迷關注其未來動向。

根據報導指出，喬治雖然希望能夠續約，但快艇方面遲遲未能開出一份讓他感到滿意的合約報價，甚至是想說服他降薪留下，這導致雙方出現矛盾，難以達成共識。

快艇在先前和雷納德（Kawhi Leonard）達成3年1.52億美元的續約條件，他們不願意提供喬治比這還更長更大的合約。喬治最多可以簽下4年2.21億美元，倘若他選擇投入其他球隊懷抱，最多只能拿到4年2.12億美元。

目前市場上包括76人和魔術等隊都有意爭取34歲的喬治，開出他們所能給出的最大金額。

有趣的是，喬治日前才和費城一哥安比德（Joel Embiid）一同現身在總冠軍賽第4戰的轉播中，擔任比賽的講評，這樣的組合自然也給了外界更多想像空間。

喬治還略帶自嘲地說：「這是我第一次在總冠軍賽亮相。我討厭用這樣的方式體驗總冠軍賽，只能在場邊觀戰，這種感覺不太好。」安比德也表示同意：「我想來這裡，因為我太想贏球了。」