NBA／塞爾蒂克尋求主場封王 G5平均票價破7萬創新高

第4戰在達拉斯慘敗38分的塞爾蒂克，無法挑戰11連勝和客場不敗封王紀錄，不過回到波士頓城堡，他們依然可以享受在自家封王慶祝第18冠的喜悅。

對於當地球迷來說更是充滿各種期待，導致第5戰票價狂飆。根據媒體報導，這場關門戰的平均票價已經衝到2213美元，約台幣71581元，寫下塞爾蒂克主場歷史票價新高紀錄。

The Celtics social media team needs their own championship rings if they win the NBA Finals this year 🤯pic.twitter.com/qfPw4zKwoS — Joe Pompliano (@JoePompliano) 2024年6月8日

售票平台Tickpick顯示，此戰最便宜的票為1714美元，約台幣55441元，若要到下層觀看比賽，至少都要3000美元。至於其他售票平台，最便宜的票價也都要1800美元左右。

塞爾蒂克在2008年6戰解決湖人贏得隊史第17座總冠軍，日期是落在台灣時間6月18日；如果綠衫軍能夠在第5戰順利終結獨行俠，兩者正好都會在同一天，可說是別具意義。