NBA／明年最後之舞！巴克利宣告退休 將卸下球評工作
75大傳奇球星且是知名球評的巴克利（Charles Barkley），結束球員生涯之後一直活躍於在媒體圈，不過近日他宣佈自己將在2024-25年賽季從電視評論中退休。
「雖然其他電視台都曾接觸過我，除了TNT外，我不會去任何地方。我已經做了決定，無論後續情況如何，明年都會是我在電視上的最後一年。」巴克利說。
「我想感謝NBA這個大家庭，你們都對我很好，我心裡充滿喜悅和感激之情。明年我會把主持棒交給其他人，我希望TNT還能保留NBA的轉播權，我不會再談論這件事了。」
現年61歲的巴克利提到，自己會把主持棒交給克勞佛（Jamal Crawford）或是卡特（Vince Carter），或是史密斯（Steve Smith）。
生涯無緣奪冠的巴克利在2000年退休後就加入了TNT的團隊，他與強森（Ernie Johnson Jr.）、史密斯（Kenny Smith）和歐尼爾（Shaquille O'Neal）在《Inside the NBA》的合作充滿歡樂逗趣，廣受球迷歡迎，不過隨著TNT很可能會失去NBA轉播權，這檔節目恐怕也會畫下句點。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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