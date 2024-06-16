NBA／明年最後之舞！巴克利宣告退休 將卸下球評工作

75大傳奇球星且是知名球評的巴克利（Charles Barkley），結束球員生涯之後一直活躍於在媒體圈，不過近日他宣佈自己將在2024-25年賽季從電視評論中退休。

「雖然其他電視台都曾接觸過我，除了TNT外，我不會去任何地方。我已經做了決定，無論後續情況如何，明年都會是我在電視上的最後一年。」巴克利說。

🚨 Charles Barkley: "I ain't going nowhere other than TNT. But, I have made the decision the myself- no matter what happens, next year is going to be my last year on television... I'm not going to another network... Next year, I'm going to just retire after 25 years." 🚨 pic.twitter.com/E966rKo7X4 — Awful Announcing (@awfulannouncing) 2024年6月15日

「我想感謝NBA這個大家庭，你們都對我很好，我心裡充滿喜悅和感激之情。明年我會把主持棒交給其他人，我希望TNT還能保留NBA的轉播權，我不會再談論這件事了。」

現年61歲的巴克利提到，自己會把主持棒交給克勞佛（Jamal Crawford）或是卡特（Vince Carter），或是史密斯（Steve Smith）。

生涯無緣奪冠的巴克利在2000年退休後就加入了TNT的團隊，他與強森（Ernie Johnson Jr.）、史密斯（Kenny Smith）和歐尼爾（Shaquille O'Neal）在《Inside the NBA》的合作充滿歡樂逗趣，廣受球迷歡迎，不過隨著TNT很可能會失去NBA轉播權，這檔節目恐怕也會畫下句點。

Charles Barkley retiring from TV after next NBA season is such sad news. That TNT/NBA battle really took its toll.



Not seeing these guys on TV anymore is going to hurt really bad. pic.twitter.com/oyYNRfFAAh — Austin (@AustinPlanet) 2024年6月15日