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NBA／瑞迪克有望接掌湖人兵符 「過來人」柯爾、瑞佛斯給建議

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
瑞迪克接掌湖人主帥呼聲高。 路透社
瑞迪克接掌湖人主帥呼聲高。 路透社

尋覓總教練新人選的湖人隊，首次和瑞迪克（JJ Redick）面談，讓瑞迪克有機會生涯首度執教就成為傳統強權的總教頭，勇士隊現任總教練柯爾（Steve Kerr）和拿過年度教練的瑞佛斯（Doc Rivers）紛紛回憶菜鳥教頭的自己，給可能成為「紫金軍團」教頭的瑞迪克建議。

柯爾剛好是10年前首度接下總教練任務，且在執教第一年就和柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）和格林（Draymond Green）一同迎接總冠軍金盃。

回憶10年前第一次和勇士球員見面的情形，柯爾形容有點像是和教練團成員一起表演一場秀，很多事情彼此都有預先規劃，「但我還是像一個新老師，第一天到學校上任。你必須克服很多路上的困難，去解決問題。」柯爾還提到，他仍記得頭兩天狀況有些混亂，「我試圖去做很多事情，而我也很快了解到，你根本沒足夠時間來解決每個問題。」

柯爾也分享，第一次當NBA球隊總教練就能上手，要感謝當時教練團成員簡崔（Alvin Gentry）和亞當斯（Ron Adams），兩人分享給他許多經驗，幫助自己成長很多。

目前公鹿隊總教練瑞佛斯，經過13年球員生涯，退役後曾擔任球評，1999年也在毫無經驗下接掌魔術隊總教練兵符，不過有總教練資歷的戴維斯（Johnny Davis）和沃爾（Dave Wohl）成他幫手，雖然他當時想改變球隊進攻方式時，曾遭兩位教練團成員反對，但他仍堅持自己想法，同年獲得年度最佳教練，證明獲得肯定。

「這改變我們的球隊，因為這適合當時的我們。」瑞佛斯表示，需要勇氣去改變和承擔，畢竟有時仍會有做錯事的時候，但仍要願意冒險，「我認為那是當年學到最重要的一課。」

NBA季後賽

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