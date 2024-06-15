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NBA／雙十數據比肩魔術強森 新秀萊夫利首顆三分球獻給母親
從例行賽到季後賽，獨行俠新秀萊夫利（Dereck Lively II）一直都在球隊攻守中扮演重要的角色，繼前一場比賽拿下11分13籃板後，他在今天第四戰又繳出11分12籃板的表現，甚至還命中生涯第一顆三分球，成為總冠軍賽最年輕投三分球的球員，幫助球隊以38分之差扳回一勝，避免被4戰橫掃。
談到生涯首次命中三分球，萊夫利將這一球獻給天上的母親。「是她幫助我投進這一球，她還能幫助我投進更多，包括罰球。我很高興能夠命中這一球，希望可以再投進下一顆。」
總教練基德（Jason Kidd）認為這個外線出手對於萊夫利來說是個人能力的另一種開發。「他是有投三分球的能力，這也是他未來可以發展的方向。他在高中時期就是一名控衛。」
至於唐西奇也開玩笑地表示：「他季後賽三分球命中率百分之百了。」
根據統計，萊夫利成為魔術強森（Magic Johnson）之後，首位以20歲的年齡在總冠軍賽多次拿到雙十數據的球員。此外，萊夫利季後賽以來已經累積搶下152個籃板，寫下1980年以來菜鳥新秀在季後賽的最多籃板紀錄。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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