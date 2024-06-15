NBA／正負值「-33」！ 泰托姆寫總冠軍賽史上最難堪紀錄

塞爾蒂克隊今天在總冠軍賽第4戰兵敗如山倒，在最多落後到48分的情況下，終場以38分吞下敗仗，無緣橫掃獨行俠隊奪冠，儘管輸掉難堪的一戰，但全場攻下15分、5籃板、3助攻的泰托姆（Jayson Tatum）強調，很能理解獨行俠今天將士用命的感覺，但下場比賽回到波士頓進行肯定會很有趣。

總冠軍賽前3場打完取得3：0絕對領先優勢的塞爾蒂克，原被認為有機會在今天完成橫掃，奪下創造聯盟新紀錄的第18冠，不過背水一戰的獨行俠今天從開賽就展現強烈贏球企圖心，在上半場就取得超過20分的領先優勢，下半場塞爾蒂克更是兵敗如山倒，一度落後達到48分。

其中塞爾蒂克今天先發陣容中，除了中鋒霍福特（Al Horford）外，另外4人「正負值」都在「-28」以上，其中泰托姆的「-33」是全隊第2多，僅次於哈勒戴（Jrue Holiday）的「-38」，加上他在2022年冠軍賽曾創下「-36」的紀錄，成為史上首位在總冠軍賽多次創下正負值「-30」的球員。

儘管創下難堪的紀錄，但泰托姆今天賽後也表示，不難了解獨行俠今天的決心，「一年前這時候我們在東區冠軍賽以0：3落後，當時我們也在拚命戰鬥，我們很能理解他們今天的感受。」

不過對於接下來將回到主場力拚冠軍，泰托姆說：「我認為這將會是七年塞爾蒂克生涯最熱鬧的一場比賽，我很興奮能回到主場，為總冠軍而戰，下場比賽一定會很有趣。」