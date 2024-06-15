NBA／終結對戰綠衫軍13連敗 厄文：G4表現完全可複製

前一戰終於找回進攻感覺的厄文（Kyrie Irving），今天延續狀態以超過55%命中率拿下21分6助攻4籃板，幫助獨行俠早早拉開比分差距，最終以38分之差大勝，避免被橫掃的命運。更重要的是，厄文終於中止對戰綠衫軍13連敗的紀錄。

包含例行賽在內，厄文前一次所屬球隊能夠擊敗塞爾蒂克已經要追溯到2021年首輪系列賽第5戰；當時籃網三巨頭5戰淘汰了綠衫軍。

「我們必須帶著絕望的感覺打球，一種非常聰明的絕望感。這不是拿了球就上，而是持續攻擊他們的弱點，強攻禁區，善用他們給我們的一對一機會。」厄文說。

「一直到第4戰我們才終於打出最佳表現，花了很長時間才讓全部人團結在一起，我們完全有可能複製這樣的表現。我們沒得選擇，只能有這樣的期待，期待可以創造歷史。今天比賽大家都充滿能量，我們需要這樣的勝利。」

身為曾經創造1比3大翻盤奇蹟的厄文，也發揮自身經驗，向隊友重申不要使用社群媒體，好好享受當下，專注眼前。

「大家團結一心拿下這場勝利，這就是我們所需要的。我們很清楚對手的強大，他們讓比賽變得更艱難。如今我們要重返波士頓，有機會延長賽季，這就是我們想做的。」

厄文在第2戰輸球後曾對著塞爾蒂克球迷比出5根手指，激勵自己將會把比賽帶回第5戰，如今他也兌現了諾言。