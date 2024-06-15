NBA／絕境獨行俠狂勝綠衫軍 唐西奇：我們永遠不會放棄

NBA總冠軍賽背水一戰的達拉斯獨行俠今天靠著唐西奇（Luka Doncic）上半場的精彩表現奠定勝基，在主場以122比84大勝波士頓塞爾蒂克，將決賽戰線拉到第5場。

「這是一場我們必須贏下的比賽，我們不能輸。就像我們之前常說的，不到最後一刻，球隊永遠不會放棄。」唐西奇說。而針對先前外界的批評，唐西奇也直言自己不會太在意，「我沒事。不管怎樣的批評都會存在，我只是保持專注，幫助球隊贏球。」

在總冠軍賽以0比3處於絕對劣勢的獨行俠，今天由厄文（Kyrie Irving）砍進2分先馳得點。塞爾蒂克則是以泰托姆（Jayson Tatum）為攻擊重心，不過替補中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）因傷沒有上陣。

The Mavs' star duo combine for 50 points to force Game 5 back in Boston 🤩🤩



Luka: 29 PTS, 5 REB, 5 AST, 3 STL

Kyrie: 21 PTS, 4 REB, 6 AST



Game 5: Monday, 8:30pm/et, ABC pic.twitter.com/3R7DaFrGrq — NBA (@NBA) 2024年6月15日

獨行俠在第一節最後5分鐘時由唐西奇發動一波10比0攻勢將比數拉開，再加上三分球建功，打出34比21的差距，唐西奇本節斬獲13分。第二節獨行俠在唐西奇領軍下將比數拉開，他2次連投帶罰重挫對手士氣，上場18分鐘就已拿下23分；反觀塞爾蒂克內線完全失靈，整節僅有三分線與罰球進帳，上半場結束時獨行俠以61比35大幅領先。

唐西奇單在上半場就拿下25分，是獨行俠能夠取得大幅領先的關鍵。根據統計，唐西奇是總冠軍賽史上第3年輕半場至少拿25分的球員，僅次於厄文和歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）。

下半場開始，獨行俠幾乎是壓著塞爾蒂克打，葛佛（Daniel Gafford）連拿6分更將比數拉開，厄文也有適時輸出，第三節剩9分多鐘時雙方已有30分差距。

獨行俠在握有相當幅度的領先下，第四節開始調整陣容，不過艾克森（Dante Exum）與小哈德威（TimHardaway Jr.）仍以三分球持續對塞爾蒂克施壓；塞爾蒂克雖然也是以板凳球員應戰，但明顯已無戰意，雙方提前進入垃圾時間，比分差距也是總冠軍賽史上少有的懸殊。

獨行俠最終是以122比84取勝，將系列賽扳成1比3。兩隊以唐西奇拿29分最多，厄文也貢獻了21分；塞爾蒂克的泰托姆拿下15分，但幾乎都是在比賽前段，另一名主將布朗（Jaylen Brown）更是只有10分入帳。比賽各項數據均是獨行俠較優，尤其籃板更是以52比31領先。

「你必須要稱讚獨行俠。我認為他們打得更努力更拚命，而且統治了籃板球。這是他們能對我們施加巨大壓力的關鍵，而我們沒有命中投籃，情況更加惡化。」布朗說。

泰托姆則表示：「這是我們這個系列賽以來進攻打得最停滯的一場，而且也沒有充分把握出手機會。前3戰我們在執行端做得不錯，但這場比賽我們卻沒有做到。」

NBA史上從來沒有一支隊伍能在總冠軍賽0比3落後之後翻身封王。獨行俠今天在主場逃過被橫掃的命運，台灣時間18日上午將在塞爾蒂克主場進行第5戰。

談到下一場硬仗，唐西奇表示：「我們要在G5打得跟今天一樣。我們知道在他們的主場比賽會很艱難。他們的球迷和球場氛圍很好，但我們只能全神貫注，打出跟今天一樣的表現。」