快訊

影╱蘇澳民宅火警疑廚房起火！89歲父命危、62歲子不治

影╱拜登在幹嘛？G7峰會恍神亂走、對空氣比讚 遭義總理急忙拉回

AI智慧未來會超出人類控制？黃仁勳給答案了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／絕境獨行俠狂勝綠衫軍 唐西奇：我們永遠不會放棄

中央社／ 綜合外電報導
獨行俠以一場大勝扳回一城，但前景依舊艱難。 路透社
獨行俠以一場大勝扳回一城，但前景依舊艱難。 路透社

NBA總冠軍賽背水一戰的達拉斯獨行俠今天靠著唐西奇（Luka Doncic）上半場的精彩表現奠定勝基，在主場以122比84大勝波士頓塞爾蒂克，將決賽戰線拉到第5場。

「這是一場我們必須贏下的比賽，我們不能輸。就像我們之前常說的，不到最後一刻，球隊永遠不會放棄。」唐西奇說。而針對先前外界的批評，唐西奇也直言自己不會太在意，「我沒事。不管怎樣的批評都會存在，我只是保持專注，幫助球隊贏球。」

在總冠軍賽以0比3處於絕對劣勢的獨行俠，今天由厄文（Kyrie Irving）砍進2分先馳得點。塞爾蒂克則是以泰托姆（Jayson Tatum）為攻擊重心，不過替補中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）因傷沒有上陣。

獨行俠在第一節最後5分鐘時由唐西奇發動一波10比0攻勢將比數拉開，再加上三分球建功，打出34比21的差距，唐西奇本節斬獲13分。第二節獨行俠在唐西奇領軍下將比數拉開，他2次連投帶罰重挫對手士氣，上場18分鐘就已拿下23分；反觀塞爾蒂克內線完全失靈，整節僅有三分線與罰球進帳，上半場結束時獨行俠以61比35大幅領先。

唐西奇單在上半場就拿下25分，是獨行俠能夠取得大幅領先的關鍵。根據統計，唐西奇是總冠軍賽史上第3年輕半場至少拿25分的球員，僅次於厄文和歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）。

下半場開始，獨行俠幾乎是壓著塞爾蒂克打，葛佛（Daniel Gafford）連拿6分更將比數拉開，厄文也有適時輸出，第三節剩9分多鐘時雙方已有30分差距。

獨行俠在握有相當幅度的領先下，第四節開始調整陣容，不過艾克森（Dante Exum）與小哈德威（TimHardaway Jr.）仍以三分球持續對塞爾蒂克施壓；塞爾蒂克雖然也是以板凳球員應戰，但明顯已無戰意，雙方提前進入垃圾時間，比分差距也是總冠軍賽史上少有的懸殊。

獨行俠最終是以122比84取勝，將系列賽扳成1比3。兩隊以唐西奇拿29分最多，厄文也貢獻了21分；塞爾蒂克的泰托姆拿下15分，但幾乎都是在比賽前段，另一名主將布朗（Jaylen Brown）更是只有10分入帳。比賽各項數據均是獨行俠較優，尤其籃板更是以52比31領先。

「你必須要稱讚獨行俠。我認為他們打得更努力更拚命，而且統治了籃板球。這是他們能對我們施加巨大壓力的關鍵，而我們沒有命中投籃，情況更加惡化。」布朗說。

泰托姆則表示：「這是我們這個系列賽以來進攻打得最停滯的一場，而且也沒有充分把握出手機會。前3戰我們在執行端做得不錯，但這場比賽我們卻沒有做到。」

NBA史上從來沒有一支隊伍能在總冠軍賽0比3落後之後翻身封王。獨行俠今天在主場逃過被橫掃的命運，台灣時間18日上午將在塞爾蒂克主場進行第5戰。

談到下一場硬仗，唐西奇表示：「我們要在G5打得跟今天一樣。我們知道在他們的主場比賽會很艱難。他們的球迷和球場氛圍很好，但我們只能全神貫注，打出跟今天一樣的表現。」

NBA季後賽

延伸閱讀

橫掃還是紳士橫掃？獨行俠與王者綠衫軍差距有多大？

NBA／放下對裁判情緒 唐西奇談背水一戰：要開心打球

總冠軍賽被徹底打趴 獨行俠還缺了什麼？

NBA／厄文回神仍吞對戰綠軍13連敗 盼給唐西奇一個擁抱

相關新聞

NBA／沒被橫掃！ 獨行俠G4背水一戰痛宰塞爾蒂克38分

在0勝3敗沒有退路的情況下，獨行俠在主場展現求勝決心，上半場在唐西奇（Luka Doncic）獨拿25分帶領下，一口氣拉開26分領先優勢；進入下半場，綠衫軍更是兵敗如山倒，比分差距愈拉愈開，讓第四節完

NBA／塞爾蒂克終結10連勝還吞客場首敗 獨行俠勝分差寫紀錄

尋求連勝封王的塞爾蒂克在今天達拉斯可說是踢到大鐵板，整場比賽狂輸38分，無緣挑戰16勝2敗的聯盟次佳戰績封王紀錄，還寫下難堪的輸分紀錄，只能回到自家球場尋求全力振作爭取隊史第18冠。 這是塞爾蒂

NBA／取消勇士關注、刪奪冠照片 湯普森離開倒數計時？

正當總冠軍賽逐漸酣戰之際，面臨續約勇士十字路口的湯普森（Klay Thompson）卻被發現默默取消了對勇士官方IG的關注，甚至刪除了多張2022年球隊奪冠的照片，包括自己與柯瑞的合照。 這一舉

NBA／威斯特不只是標誌先生 更是黑人平權支持者

美國職籃NBA傳奇球星威斯特12日過世，享壽86歲。除了場上身影成為NBA商標而有「標誌先生」美名之外，他長期支持黑人，...

NBA／絕境獨行俠狂勝綠衫軍 唐西奇：我們永遠不會放棄

NBA總冠軍賽背水一戰的達拉斯獨行俠今天靠著唐西奇（Luka Doncic）上半場的精彩表現奠定勝基，在主場以122比84大勝波士頓塞爾蒂克，將決賽戰線拉到第5場。

2024NBA總冠軍賽程與比分 獨行俠躲過橫掃G4大勝綠軍38分續命

總冠軍賽塞爾蒂克與獨行俠爭取最後金盃榮耀，掌握最新賽事報導與系列賽戰況！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。