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NBA／塞爾蒂克終結10連勝還吞客場首敗 獨行俠勝分差寫紀錄

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
綠衫軍慘敗38分，板凳席上也是表情凝重。 路透社
綠衫軍慘敗38分，板凳席上也是表情凝重。 路透社

尋求連勝封王的塞爾蒂克在今天達拉斯可說是踢到大鐵板，整場比賽狂輸38分，無緣挑戰16勝2敗的聯盟次佳戰績封王紀錄，還寫下難堪的輸分紀錄，只能回到自家球場尋求全力振作爭取隊史第18冠。

這是塞爾蒂克自5月10日輸給騎士之後的首敗，中止了季後賽10連勝隊史紀錄，更是本季季後賽首度在客場落敗。

根據統計，獨行俠痛宰綠衫軍38分創下了總冠軍賽史上第3大的比分差紀錄，僅次於1998年公牛第3戰勝爵士42分和2008年塞爾蒂克第6戰勝湖人39分。至於馬刺也曾在2013年第3戰贏熱火36分。

獨行俠此役最多領先達48分，寫下聯盟近50年總冠軍賽最大分差紀錄。

至於38分的分差也創下了總冠軍賽面對準備橫掃的球隊最大勝球差，先前紀錄為2017年的騎士。當年總冠軍賽第4戰，騎士在0勝3敗落後的情況下，以137比116大勝勇士21分。不過下一戰還是難逃被勇士買單的命運。

NBA季後賽

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