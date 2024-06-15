NBA／沒被橫掃！ 獨行俠G4背水一戰痛宰塞爾蒂克38分

在0勝3敗沒有退路的情況下，獨行俠在主場展現求勝決心，上半場在唐西奇（Luka Doncic）獨拿25分帶領下，一口氣拉開26分領先優勢；進入下半場，綠衫軍更是兵敗如山倒，比分差距愈拉愈開，讓第四節完全淪為垃圾時間。最終，獨行俠以122比84痛宰對手多達38分，避免了被橫掃的命運。

關門戰表現大失水準的塞爾蒂克，終結了季後賽10連勝表現，也是今年季後賽首度客場吞敗；至於厄文（Kyrie Irving）也結束他對戰前東家的13連敗難堪紀錄。獨行俠大贏38分更創下總冠軍賽史上第3大比分差距。

前一戰提前6犯離場飽受批評的唐西奇，此役帶著傷勢重新振作，上半場獨拿25分打破打破諾維茨基（Dirk Nowitzki）所保持的決賽半場24分隊史紀錄，且球隊領先26分更是總冠軍賽史上第4大的半場比分差距。

唐西奇雖然三分球8投0中，依舊得到29分5籃板5助攻3抄截，厄文補上21分6助攻4籃板；小哈德威（Tim Hardaway Jr.）找回感覺，三分球6投5中得到15分，新秀萊夫利（Dereck Lively II）和艾克森（Dante Exum）也都得分上雙。獨行俠團隊命中率超過5成，三分球命中率也突破4成，可說是一路壓制著綠衫軍。

塞爾蒂克打出本季半場最低35分的得分紀錄，也是總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）執教以來半場最低得分。其中第二節，塞爾蒂克全隊16投3中，命中率低至18.8%，也讓他們落後分差一路擴大，這種情況進入下半場後更是一發不可收拾。

第三節後段眼見雙方差距已經超過30分，塞爾蒂克先發主力陸續退場，全隊沒人得分超過20分。泰托姆（Jayson Tatum）拿到15分5籃板，布朗（Jaylen Brown）更是10分進帳，兩人合計22投7中，三分球9投2中。哈勒戴（Jrue Holiday）獲得10分出現5次失誤，替補的豪瑟（Sam Hauser）拿下14分。

獨行俠避免被4戰橫掃後，下一場比賽將在台灣時間6月18日回到波士頓進行，塞爾蒂克也將尋求反彈，在主場力拚隊史第18座總冠軍。