快訊

女神清大致詞！林青霞吐「沒上大學很遺憾」 下一秒反轉全場大讚

一師扛半班各縣市合理化 公幼招生恐更慘烈

NBA／沒被橫掃！ 獨行俠G4背水一戰痛宰塞爾蒂克38分

NBA／塞爾蒂克G4關門戰崩盤 半場落後26分史上第4多

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
獨行俠背水一戰痛擊綠衫軍。 路透社
獨行俠背水一戰痛擊綠衫軍。 路透社

總冠軍賽3連敗的獨行俠，在今天主場第4戰背水一戰火力大爆發，前一戰提前6犯退場的唐西奇（Luka Doncic），個人半場狂砍25分，打破諾維茨基（Dirk Nowitzki）所保持的決賽半場24分隊史紀錄，帶領獨行俠首節就給了綠衫軍下馬威。

而在進入第二節後，塞爾蒂克整體命中率跌到不足2成，讓獨行俠更進一步拉開比分，半場打完取得61比25的大幅領先。

根據統計，半場只拿到35分是塞爾蒂克本季半場最低得分紀錄，也是馬祖拉（Joe Mazzulla）執教以來半場最低得分；此外26分差也是排在史上總冠軍賽半場領先第4多。

分別是1985年塞爾蒂克對湖人首戰半場領先30分、2020年湖人對熱火第6戰半場領先28分、1970年尼克對湖人第7戰半場領先27分。

塞爾蒂克整個上半場37投僅11中，命中率29.7%，三分球19投5中，進攻表現完全荒腔走板。

NBA季後賽

相關新聞

NBA／沒被橫掃！ 獨行俠G4背水一戰痛宰塞爾蒂克38分

在0勝3敗沒有退路的情況下，獨行俠在主場展現求勝決心，上半場在唐西奇（Luka Doncic）獨拿25分帶領下，一口氣拉開26分領先優勢；進入下半場，綠衫軍更是兵敗如山倒，比分差距愈拉愈開，讓第四節完

NBA／塞爾蒂克G4關門戰崩盤 半場落後26分史上第4多

總冠軍賽3連敗的獨行俠，在今天主場第4戰背水一戰火力大爆發，前一戰提前6犯退場的唐西奇（Luka Doncic），個人半場狂砍25分，打破諾維茨基（Dirk Nowitzki）所保持的決賽半場24分隊

NBA／取消勇士關注、刪奪冠照片 湯普森離開倒數計時？

正當總冠軍賽逐漸酣戰之際，面臨續約勇士十字路口的湯普森（Klay Thompson）卻被發現默默取消了對勇士官方IG的關注，甚至刪除了多張2022年球隊奪冠的照片，包括自己與柯瑞的合照。 這一舉

NBA／里拉德坦承去年未訓練狀態很糟糕 瑞佛斯：他害怕受傷

不同於哈勒戴（Jrue Holiday）已經準備幫助塞爾蒂克贏得隊史第18座總冠軍，當時交易主角里拉德（Damian Lillard）卻是早早就隨公鹿放暑假，讓密爾瓦基的這筆買賣受到不少質疑和嘲諷。

2024NBA總冠軍賽程與比分 獨行俠躲過橫掃G4大勝綠軍38分續命

總冠軍賽塞爾蒂克與獨行俠爭取最後金盃榮耀，掌握最新賽事報導與系列賽戰況！

NBA／獨行俠主場背水一戰 唐西奇坦言改變心態

NBA總冠軍賽第四戰今天登場，系列賽以三比○聽牌的塞爾蒂克隊如能贏球，將以十八冠超越湖人隊獨居史上最多冠球隊；獨行俠背水...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。