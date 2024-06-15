NBA／塞爾蒂克G4關門戰崩盤 半場落後26分史上第4多

總冠軍賽3連敗的獨行俠，在今天主場第4戰背水一戰火力大爆發，前一戰提前6犯退場的唐西奇（Luka Doncic），個人半場狂砍25分，打破諾維茨基（Dirk Nowitzki）所保持的決賽半場24分隊史紀錄，帶領獨行俠首節就給了綠衫軍下馬威。

而在進入第二節後，塞爾蒂克整體命中率跌到不足2成，讓獨行俠更進一步拉開比分，半場打完取得61比25的大幅領先。

根據統計，半場只拿到35分是塞爾蒂克本季半場最低得分紀錄，也是馬祖拉（Joe Mazzulla）執教以來半場最低得分；此外26分差也是排在史上總冠軍賽半場領先第4多。

分別是1985年塞爾蒂克對湖人首戰半場領先30分、2020年湖人對熱火第6戰半場領先28分、1970年尼克對湖人第7戰半場領先27分。

塞爾蒂克整個上半場37投僅11中，命中率29.7%，三分球19投5中，進攻表現完全荒腔走板。