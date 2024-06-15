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NBA／威斯特不只是標誌先生 更是黑人平權支持者

中央社／ 洛杉磯14日專電
美國職籃NBA傳奇球星威斯特，除了場上身影成為NBA商標而有「標誌先生」美名之外，他長期支持黑人，為種族議題發聲，受到黑人族群尊敬。 美聯社
美國職籃NBA傳奇球星威斯特，除了場上身影成為NBA商標而有「標誌先生」美名之外，他長期支持黑人，為種族議題發聲，受到黑人族群尊敬。 美聯社

美國職籃NBA傳奇球星威斯特12日過世，享壽86歲。除了場上身影成為NBA商標而有「標誌先生」美名之外，他長期支持黑人，為種族議題發聲，受到黑人族群尊敬。

「今日美國報」（USA Today）關注體壇種族議題的專欄作家弗利曼（Mike Freeman）今天撰文回顧威斯特（Jerry West）為黑人發聲的發言。標題稱「NBA偉大球員威斯特不只是標誌，他是黑人球員的盟友」，意指威斯特身為白人，支持黑人立場堅定。

威斯特2年前在Podcast節目上，談到已故傳奇中鋒羅素（Bill Russell），稱羅素是職籃史上最偉大的球員，也提到羅素身為黑人在籃壇打出一片天，克服當時的社會環境許多不公平因素。

威斯特球員生涯效力湖人隊，9度闖進NBA總冠軍賽，但只拿下1座總冠軍，其中6次都是敗給羅素領軍的波士頓塞爾蒂克隊。

1956年波士頓塞爾蒂克隊透過交易，用2名白人球員換得羅素的選秀權，冒了很大的風險。威斯特說：「當時他們用兩個白人球員換來一個黑人球員。當年的波士頓，是一個種族之間充滿緊張氣氛的城市。」

威斯特在維吉尼亞州的白人社區長大，直到大學才認識黑人同學，但後來成為黑人球員的堅定盟友。

威斯特10多年前在媒體訪談當中，談到種族歧視對黑人的心理傷害。他說：「如果我們回顧NBA黑人前輩的歷史，我最驚訝的是，儘管他們一切都遭到否定，但他們仍然覺得有必要上場拚戰，向每個人證明他們是最棒的。」

威斯特將羅素在NBA的地位，與美國職棒（MLB）黑人球員先驅傑基羅賓遜（Jackie Robinson）相提並論，「每個世代人們發揮影響力的方式，不僅靠的是球技，更是他們的品格」。

威斯特描繪當時對黑人的差別待遇，他說：「看看羅素身為一名黑人在波士頓經歷的一切。你會想，如果他沒有取得這麼偉大的成就，他會得到怎麼樣的對待。」

威斯特回顧過往，大學時期的隊友兼室友菲利克斯（Ray Felix）對他影響很大。菲利克斯後來成為NBA史上第一位年度最佳新人的黑人得主。

威斯特出身在維吉尼亞州的白人社區，上大學之後與菲利克斯當室友，透過菲利克斯口中講述身為黑人在成長過程中經歷的一切，威斯特才對黑人處境有更多認識。在這樣的啟發下，威斯特練球比賽之餘，閱讀許多黑人民權運動的書籍。

弗利曼指出，威斯特經常在不同場合談論種族議題，因為他體認到種族歧視真實存在，他有必要講述這些故事，不去擔憂或畏懼別人的想法。

NBA季後賽

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