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NBA／獨行俠主場背水一戰 唐西奇坦言改變心態
NBA總冠軍賽第四戰今天登場，系列賽以三比○聽牌的塞爾蒂克隊如能贏球，將以十八冠超越湖人隊獨居史上最多冠球隊；獨行俠背水一戰，前一場六犯離場的一哥唐西奇強調，將會拋開過去幾場比賽對裁判的不滿情緒，找回快樂打球的初心，也深信獨行俠能夠延長戰線。
獨行俠前一場比賽一度落後廿一分，第四節在厄文與唐西奇領軍下猛烈反撲，但唐西奇在最後四分十二秒犯滿離場，追到一分差距的獨行俠也氣力放盡，最終遭到塞爾蒂克取得聽牌優勢。
獨行俠今天在主場背水一戰，唐西奇坦言將從心態改變做起，「我希望自己能開心打球。我們今天都在討論我們是如何在前一場第四節克服廿一分落後，因為當時我們打得很開心，不斷的守、奔跑，這讓我們有很棒的節奏與投籃。」
系列賽取得絕對優勢的塞爾蒂克，目前與湖人以十七冠並列聯盟史上最多，若今天順利奪冠將獨居第一。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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