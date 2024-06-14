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NBA／里拉德坦承去年未訓練狀態很糟糕 瑞佛斯：他害怕受傷

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
里拉德(左)和瑞佛斯。 美聯社
里拉德(左)和瑞佛斯。 美聯社

不同於哈勒戴（Jrue Holiday）已經準備幫助塞爾蒂克贏得隊史第18座總冠軍，當時交易主角里拉德（Damian Lillard）卻是早早就隨公鹿放暑假，讓密爾瓦基的這筆買賣受到不少質疑和嘲諷。

從數據來看，里拉德轉隊後繳出場均24.3分7助攻4.4籃板，投籃命中率42.4%，三分命中率僅35.4%，表現和前一個賽季大幅滑落。

對於里拉德的情況，季中緊急接管執教工作的瑞佛斯（Doc Rivers）表示，早在今年賽季開始之前，里拉德就曾向他坦言，自己整個狀態都非常糟糕。

「我甚至在訓練營前兩三天都沒有意識到里拉德被交易。我們當時一起吃晚飯，他跟我說，『教練，我整個夏天都沒有接受訓練，這是我球員生涯第一次出現這種情況，因為我擔心會受傷。』」瑞佛斯說。

「里拉德知道他可能會被交易，所以他不想因為身體狀況問題錯失機會。他說，『我只有做一些簡單的跑步，一個人在場館練投，完全沒有出全力練習。』他很誠實地告知這些事情，這就是你愛他的原因之一。他一直說『這是我狀態最糟糕的時刻』。」

瑞佛斯提到，里拉德已經在為接下來的賽季做好準備，每天進行兩次訓練，並調整體態減輕體重。

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