NBA／原本想當電腦工程師！戴維斯長高7吋成就頂尖球星

湖人全能球星戴維斯（Anthony Davis）近日接受節目專訪，談到自己小時候條件沒有好到可以打進NBA，原本是想要成為一名電腦工程師。

「在我13、14歲時，我曾夢想成為一名NBA球員，但我感覺到我自己還不夠優秀；若從一些球員排名評比來看，我確實也不夠好。所以我那時長大後想當一名電腦工程師。」戴維斯說。

雖然當時還瘦小的戴維斯看起來是跟NBA絕緣，然而上天卻幫他開了一扇門。「那一個夏天我足足長高了7吋（約17公分），讓我從6呎3吋一下子變成6呎10吋。在這之前，我在芝加哥的球員排名中僅382名，但就在我長高之後，我就成了第1。」

另一方面談到以後退役的生涯，戴維斯除了表明要打電動打到飽外，環遊世界也是他的目標。

「平常我們根本沒時間去旅遊，我們每天都搭飛機四處比賽，沒有時間去看看這個世界。所以在我退休之後，我會想去旅遊。」戴維斯還列出自己想去的目的地，「巴塞隆納；然後我還想去希臘或是阿姆斯特丹。對了，還有非洲。」