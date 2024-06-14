快訊

稱十幾年前談AI沒什麼人理他 童子賢：現在看猶如「驀然回首」

發文爆羅智強要殷瑋幫拿公事包 名嘴張宇韶挨告...判決結果出爐

NBA／原本想當電腦工程師！戴維斯長高7吋成就頂尖球星

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
戴維斯快速抽高也讓他成為威力十足的頂尖長人。 美聯社
戴維斯快速抽高也讓他成為威力十足的頂尖長人。 美聯社

湖人全能球星戴維斯（Anthony Davis）近日接受節目專訪，談到自己小時候條件沒有好到可以打進NBA，原本是想要成為一名電腦工程師。

「在我13、14歲時，我曾夢想成為一名NBA球員，但我感覺到我自己還不夠優秀；若從一些球員排名評比來看，我確實也不夠好。所以我那時長大後想當一名電腦工程師。」戴維斯說。

雖然當時還瘦小的戴維斯看起來是跟NBA絕緣，然而上天卻幫他開了一扇門。「那一個夏天我足足長高了7吋（約17公分），讓我從6呎3吋一下子變成6呎10吋。在這之前，我在芝加哥的球員排名中僅382名，但就在我長高之後，我就成了第1。」

另一方面談到以後退役的生涯，戴維斯除了表明要打電動打到飽外，環遊世界也是他的目標。

「平常我們根本沒時間去旅遊，我們每天都搭飛機四處比賽，沒有時間去看看這個世界。所以在我退休之後，我會想去旅遊。」戴維斯還列出自己想去的目的地，「巴塞隆納；然後我還想去希臘或是阿姆斯特丹。對了，還有非洲。」

NBA季後賽

相關新聞

NBA／FMVP之爭布朗脫穎而出 哈勒戴：全隊只關注總冠軍

隨著塞爾蒂克3連勝聽牌，奪冠已是咫尺之遙，誰能贏得總冠軍賽MVP也成了外界討論的焦點。 儘管球隊戰力均衡，「人人有功練」，但布朗（Jaylen Brown）3場比賽下來的高穩定發揮讓他成為呼聲最

NBA／放下對裁判情緒 唐西奇談背水一戰：要開心打球

總冠軍賽陷入0：3落後絕境的獨行俠，明天將在主場背水一戰，其中過去三場比賽受到裁判吹判情緒大受影響，包括在第3戰倒數4分...

NBA／波爾辛吉斯進行投籃訓練 傳仍有機會G4回歸「關門」

塞爾蒂克隊長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）在總冠軍賽面臨到內側支持帶（retinaculum）撕裂，導致左腿脛骨後肌腱脫位，讓他被迫缺席了第3戰。不過由於球隊強大戰力，綠衫軍仍是

NBA／原本想當電腦工程師！戴維斯長高7吋成就頂尖球星

湖人全能球星戴維斯（Anthony Davis）近日接受節目專訪，談到自己小時候條件沒有好到可以打進NBA，原本是想要成為一名電腦工程師。 「在我13、14歲時，我曾夢想成為一名NBA球員，但我

NBA／柯瑞分享心目中同世代最佳5人 勇士隊友湯普森成遺珠

勇士球星柯瑞（Stephen Curry）近日與父親老柯瑞（Dell Curry）主持新播客節目「Heat Check」，討論他們家中的大小事以及NBA歷史上著名人事物，第一集就談到心目中的最佳5人，

NBA／公鹿間接促成綠衫軍奪冠？勇士格林回應安比德提問

當公鹿在2020年底透過交易引進鐵衛哈勒戴（Jrue Holiday）並簽下延長合約後，這讓他們陣容進一步升級，並且克服過往季後賽的挫折，一路挺進拿下隊史首座總冠軍。 如今，屬於哈勒戴的「魔力」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。