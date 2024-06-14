NBA／公鹿間接促成綠衫軍奪冠？勇士格林回應安比德提問
當公鹿在2020年底透過交易引進鐵衛哈勒戴（Jrue Holiday）並簽下延長合約後，這讓他們陣容進一步升級，並且克服過往季後賽的挫折，一路挺進拿下隊史首座總冠軍。
如今，屬於哈勒戴的「魔力」來到了波士頓，在總冠軍賽3連勝聽牌後，他們距離隊史第18座金盃僅剩一步之遙。
對於哈勒戴的進駐促成綠衫軍完美升級，早早就暑假的76人中鋒安比德（Joel Embiid）也是在社群上有感而發地發問：「所以是公鹿為塞爾蒂克帶來了總冠軍？」
今年賽季開打前，公鹿為了引進里拉德（Damian Lillard），透過交易送走了哈勒戴；隨後拓荒者又將這位冠軍老臣交易到波士頓。類似昔日公鹿的做法，塞爾蒂克在今年4月也和哈勒戴達成破億美元的延長合約。
失去哈勒戴的公鹿最後例行賽僅拿到東區第3，在安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）受傷情況下，季後賽首輪就遭到淘汰。而獲得重要後場的綠衫軍則是一路高歌前進。
勇士前鋒格林（Draymond Green）在節目中針對安比德的提問作出了回應。「我認為是這樣沒錯，公鹿確實這麼做了，因為他們交易走掉哈勒戴；我認為他們應該做的是盡一切努力留下哈勒戴。哈勒戴可以防守高個子球員，也能打無球和有球戰術。」
「安比德會這樣說的確沒問題。哈勒戴確實能為波士頓帶來總冠軍；當然，綠衫軍將所有球員都組合在一起，人人都有功勞。」格林說。
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