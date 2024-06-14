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NBA／公鹿間接促成綠衫軍奪冠？勇士格林回應安比德提問

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
哈勒戴來到波士頓第一年就有機會幫助這支名門勁旅奪下久違的總冠軍。 法新社
哈勒戴來到波士頓第一年就有機會幫助這支名門勁旅奪下久違的總冠軍。 法新社

當公鹿在2020年底透過交易引進鐵衛哈勒戴（Jrue Holiday）並簽下延長合約後，這讓他們陣容進一步升級，並且克服過往季後賽的挫折，一路挺進拿下隊史首座總冠軍。

如今，屬於哈勒戴的「魔力」來到了波士頓，在總冠軍賽3連勝聽牌後，他們距離隊史第18座金盃僅剩一步之遙。

對於哈勒戴的進駐促成綠衫軍完美升級，早早就暑假的76人中鋒安比德（Joel Embiid）也是在社群上有感而發地發問：「所以是公鹿為塞爾蒂克帶來了總冠軍？」

今年賽季開打前，公鹿為了引進里拉德（Damian Lillard），透過交易送走了哈勒戴；隨後拓荒者又將這位冠軍老臣交易到波士頓。類似昔日公鹿的做法，塞爾蒂克在今年4月也和哈勒戴達成破億美元的延長合約。

失去哈勒戴的公鹿最後例行賽僅拿到東區第3，在安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）受傷情況下，季後賽首輪就遭到淘汰。而獲得重要後場的綠衫軍則是一路高歌前進。

勇士前鋒格林（Draymond Green）在節目中針對安比德的提問作出了回應。「我認為是這樣沒錯，公鹿確實這麼做了，因為他們交易走掉哈勒戴；我認為他們應該做的是盡一切努力留下哈勒戴。哈勒戴可以防守高個子球員，也能打無球和有球戰術。」

「安比德會這樣說的確沒問題。哈勒戴確實能為波士頓帶來總冠軍；當然，綠衫軍將所有球員都組合在一起，人人都有功勞。」格林說。

NBA季後賽

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