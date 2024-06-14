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NBA／柯瑞分享心目中同世代最佳5人 勇士隊友湯普森成遺珠

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞。 路透
柯瑞。 路透

勇士球星柯瑞（Stephen Curry）近日與父親老柯瑞（Dell Curry）主持新播客節目「Heat Check」，討論他們家中的大小事以及NBA歷史上著名人事物，第一集就談到心目中的最佳5人，柯瑞點出與自己同世代的5名巨星。

柯瑞和父親談到各自打球時代的最佳5人，柯瑞從2009年到2023年都在聯盟的球員中挑出自己、詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）、雷納德（Kawhi Leonard）和哈登（James Harden）。

柯瑞知道做這種事會引來批評，「每次你這樣做，都會漏掉某人，人們會說，『我的天！他怎麼把他排除在外？他在想什麼？這傢伙不懂籃球。』」柯瑞承認要選出5人很困難，厄文（Kyrie Irving）、戴維斯（Anthony Davis）和隊友湯普森（Klay Thompson）是曾考慮的人選。

老柯瑞1986年到2002年在聯盟中打球，他的答案是喬丹（Michael Jordan）、魔術強森（Magic Johnson）、柏德（Larry Bird）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）和歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）。

Stephen Curry

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