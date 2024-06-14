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NBA／FMVP之爭布朗脫穎而出 哈勒戴：全隊只關注總冠軍

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
綠衫軍雙探花布朗(右)和泰托姆。 路透社
綠衫軍雙探花布朗(右)和泰托姆。 路透社

隨著塞爾蒂克3連勝聽牌，奪冠已是咫尺之遙，誰能贏得總冠軍賽MVP也成了外界討論的焦點。

儘管球隊戰力均衡，「人人有功練」，但布朗（Jaylen Brown）3場比賽下來的高穩定發揮讓他成為呼聲最高的人選，很有機會繼東區冠軍賽MVP後再下一城，達成個人生涯空前成就。

根據NBA官方公佈的FMVP戰力排行榜，布朗從先前的第3直接躍居榜首，泰托姆（Jayson Tatum）從第4升到第2，緊追在後，之後分別是厄文（Kyrie Irving）、哈勒戴（Jrue Holiday）和唐西奇（Luka Doncic）。

布朗3場比賽場均攻下24.3分6籃板5.7助攻，投籃命中率55.1%，他在第3戰下半場獨拿24分，尤其是末節的9分，還製造唐西奇提前6犯畢業，並且命中關鍵跳投，成了球隊聽牌的重要功臣。倘若能夠拿下FMVP，布朗將會是首位包辦東決MVP和FMVP的球員。

雙探花布朗與泰托姆的FMVP對決自然讓人聯想到2018年杜蘭特（Kevin Durant）和柯瑞（Stephen Curry）之爭。當年勇士4戰橫掃詹姆斯（LeBron James）率領的騎士，柯瑞原本是呼聲最高的FMVP人選，但關鍵第3戰他卻16投3中僅拿11分，最後獎落杜蘭特。

如今，布朗前3戰表現讓他拔得頭籌，但如果泰托姆持續加溫，在關門之戰打出驚人表現，或許也有機會一爭。

儘管外界熱烈討論，不過老將哈勒戴也直言，全隊上下關注的只有總冠軍，誰拿FMVP根本沒人在意。

「我認為最重要的事情是，我們每個人都不關心這件事，我想我們都想拿下總冠軍獎盃，至於其他榮譽自然會伴隨而來，我認為每個人所關注的是整體大局。」哈勒戴說。

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