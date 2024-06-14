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NBA／性侵案獲判無罪 伊利諾球星香農將如願參與選秀

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
伊利諾大學明星後衛香農將加入NBA選秀。美聯社
伊利諾大學明星後衛香農將加入NBA選秀。美聯社

曾兩度宣布投入NBA選秀最終又棄選的伊利諾大學明星後衛香農（Terrence Shannon Jr.），今年再度報名NBA選秀會，不過去年爆出性侵案一度讓他參選資格出現疑慮，不過今天他獲判無罪後，將能如願參加今年選秀會。

香農在去年12月遭到一名女子指控在酒吧中對她性侵遭逮，儘管香農否認了這樣的指控，但仍一度遭到伊利諾大學停賽並進行調查，不過最終僅禁賽6場就回到球場上，代表伊利諾完成了本賽季剩餘賽程，而他也繳出一張平均23.3分、4籃板、2.3助攻的數據，並決定第三度報名NBA選秀。

儘管香農因為背負性侵案嫌疑讓他的待選資格一度出現疑慮，不過今天堪薩斯陪審團裁定香農的強姦與嚴重性侵害案無罪，他的大學教練安德伍德（Brad Underwood）說：「今天的判決消息讓我為香農感到開心，經過6個月的審查，他展現了極大的沈穩、成熟以及專注，他現在可以把這些拋在腦後，繼續他的生活，我和伊利諾的每個人都將會為他提供協助。」

儘管今年已經23歲，但香農在如願參加今年選秀會後，也被認為將於前25順位獲選，而他也將從明天開始接受多支球隊的試訓。 

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