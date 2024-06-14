NBA／湖人主帥傳聞讓全家壓力大 赫爾利：老婆聽到後很生氣

赫爾利（Dan Hurley）日前婉拒湖人總教練職缺，回康乃狄克大學執教。他今天接受「紐約郵報」訪問時提到，妻子聽到簽約傳聞時相當生氣。

《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）日前爆料湖人與赫爾利接觸，赫爾利談到老婆當時的反應，「她好像快哭出來，最初幾天她很生氣且情緒化，激動地說，『我不敢相信你帶來這樣的事情，我們生活這麼美好，這麼完美。』」

赫爾利後來和老婆一起去洛杉磯，與湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）和老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）會面，感受當地舒適的天氣，開車在曼哈頓海灘，並遇到當地的人，她老婆很喜歡。

不過他們回到康乃狄克後，都決定重返大學執教，「這件事讓我的妻子和2個小孩都壓力很大，因為媒體一直報導這件事，變得很像馬戲團。」

最終，自稱是「一個簡單的人」的赫爾利選擇了他在康乃狄克大學所建立的兄弟情誼，並試著爭取NCAA三連霸。