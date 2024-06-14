NBA／湖人主帥傳聞讓全家壓力大 赫爾利：老婆聽到後很生氣
赫爾利（Dan Hurley）日前婉拒湖人總教練職缺，回康乃狄克大學執教。他今天接受「紐約郵報」訪問時提到，妻子聽到簽約傳聞時相當生氣。
《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）日前爆料湖人與赫爾利接觸，赫爾利談到老婆當時的反應，「她好像快哭出來，最初幾天她很生氣且情緒化，激動地說，『我不敢相信你帶來這樣的事情，我們生活這麼美好，這麼完美。』」
赫爾利後來和老婆一起去洛杉磯，與湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）和老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）會面，感受當地舒適的天氣，開車在曼哈頓海灘，並遇到當地的人，她老婆很喜歡。
不過他們回到康乃狄克後，都決定重返大學執教，「這件事讓我的妻子和2個小孩都壓力很大，因為媒體一直報導這件事，變得很像馬戲團。」
最終，自稱是「一個簡單的人」的赫爾利選擇了他在康乃狄克大學所建立的兄弟情誼，並試著爭取NCAA三連霸。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
▪ 厄文轟35分但唐西奇提早犯滿 獨行俠反攻失利、塞爾蒂克3連勝聽牌了 掌握最新系列賽戰況
▶▶▶這裡看即時比分與數據統計
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言