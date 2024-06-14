NBA／拚第18冠超越湖人 塞爾蒂克有望寫封王戰績次佳紀錄
NBA總冠軍賽波士頓塞爾蒂克已經取得聽牌優勢，距離隊史第18冠僅差1勝，有望超越洛杉磯湖人，獨居NBA史上最多冠軍球隊。
上季兵敗東區冠軍賽的塞爾蒂克，休賽季陸續補進波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、哈勒戴（Jrue Holiday）等重要拼圖，搭配雙星泰托姆（Jayson Tatum）、布朗（Jaylen Brown）穩定發揮，今年捲土重來，不僅例行賽打出全聯盟最佳戰績，如今總冠軍賽對戰達拉斯獨行俠更取得3勝0負優勢，距離冠軍僅有一步之遙。
隨著奪冠機率愈來愈濃厚，與湖人皆坐擁17座NBA冠軍的塞爾蒂克，有望繼2008年組合「GAP連線」皮爾斯（Paul Pierce）、賈奈特（Kevin Garnett）及艾倫（Ray Allen）後再度稱王，並拿下隊史第18座冠軍，同時將超越湖人，獨居NBA史上最多冠軍球隊的頭銜。
值得一提的是，如果明天在客場擊敗獨行俠奪冠，塞爾蒂克將以16勝2負結束季後賽，締造NBA實行季後賽4輪7戰4勝賽制後的第2佳戰績，僅次於2016-17賽季金州勇士的16勝1負，而且有機會並肩2000-01賽季的湖人，成為唯二在季後賽客場8勝0負的球隊。
目前NBA剩下10支球隊尚未奪冠，其中鳳凰城太陽、猶他爵士、布魯克林籃網、奧蘭多魔術及印第安納溜馬至少還有體驗過總冠軍賽，而洛杉磯快艇、曼菲斯灰熊、明尼蘇達灰狼、紐奧良鵜鶘及夏洛特黃蜂則尚未踏過總冠軍賽的舞台。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
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