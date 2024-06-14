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NBA／湖人將首次面談瑞迪克 赫爾利透露曾獲詹姆斯支持

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
瑞迪克將和湖人進行首次會談。 法新社
瑞迪克將和湖人進行首次會談。 法新社

湖人在日前招攬康乃狄克大學總教練赫爾利（Dan Hurley）遭到婉拒後，今天傳出將與瑞迪克（JJ Redick）進行首次會談，如能夠獲得湖人球團青睞，將會成為總教練的頭號人選。

湖人在今年季後賽開除總教練漢姆（Darvin Ham）後，持續進行頂替人選的尋覓工作，不過日前開出6年7000萬美元的價碼想要挖角今年率領康乃狄克大學完成2連霸的赫爾利，卻遭到對方婉拒。

赫爾利在近日參與網路節目錄製時也首度談到此事，並透露日前曾收到來自湖人球星詹姆斯（LeBron James）的訊息，「我收到他的訊息，是一些關於籃球上的討論，他當時曾表示如果他也在洛杉磯，肯定會支持我，這些交流直到我做出決定後，當然如果能夠執教詹姆斯確實是一件令人激動的事情。」

赫爾利選擇續留大學拚3連霸。 美聯社
赫爾利選擇續留大學拚3連霸。 美聯社

而在首位人選赫爾利婉拒邀約後，湖人也在今天傳出將與瑞迪克（JJ Redick）進行首次的面談，至於另外一名人選鵜鶘助教博雷戈（James Borrego），由於還可能參與騎士主帥的面試工作，讓瑞迪克可能成為湖人偏好的人選，不過在日前挖角赫爾利的價碼曝光後，湖人會提供給瑞迪克多少價碼的合約也持續受到外界關注。

NBA季後賽

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