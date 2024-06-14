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NBA／波爾辛吉斯進行投籃訓練 傳仍有機會G4回歸「關門」

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
波爾辛吉斯渴望出征第4戰。 美聯社
波爾辛吉斯渴望出征第4戰。 美聯社

塞爾蒂克隊長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）在總冠軍賽面臨到內側支持帶（retinaculum）撕裂，導致左腿脛骨後肌腱脫位，讓他被迫缺席了第3戰。不過由於球隊強大戰力，綠衫軍仍是取得3連勝聽牌絕對優勢。

面對即將來臨的第4戰關門之役，塞爾蒂克球團宣佈波爾辛吉斯有一半機率可以出賽。不過波爾辛吉斯仍舊參與了投籃訓練。據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的說法，波爾辛吉斯的傷勢情況有明顯改善，有機會可以出席第4戰。

「只要他能達到醫療團隊所設定的標準，他就會上場。波爾辛吉斯很渴望能夠出賽。」查拉尼亞在節目中談到。

總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）則表示：「波爾辛吉斯的傷勢情況有好轉。他很努力也很拚命，但我們有責任保護他。」哈勒戴（Jrue Holiday）也說道：「他一直為能夠重返球場而努力著。」

季後賽期間幾乎都在養傷的波爾辛吉斯，在總冠軍賽回歸後的前兩戰依然展現他的重要性，分別拿到20分6籃板3阻攻。 12分4籃板2封。兩場比賽累計正負值高達+25。

NBA季後賽

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