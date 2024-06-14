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NBA／放下對裁判情緒 唐西奇談背水一戰：要開心打球

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
唐西奇表示明天的比賽會放下對裁判的情緒，希望找回快樂打球的初心。 路透
唐西奇表示明天的比賽會放下對裁判的情緒，希望找回快樂打球的初心。 路透

總冠軍賽陷入0：3落後絕境的獨行俠，明天將在主場背水一戰，其中過去三場比賽受到裁判吹判情緒大受影響，包括在第3戰倒數4分鐘就6犯離場的唐西奇（Luka Doncic），在今天受訪時就強調，明天的比賽將會放下對裁判的情緒，希望找回快樂打球的初心。

唐西奇在昨天的第3戰中陷入犯規麻煩，並且在第四節最後4分12秒就吞下個人第6次犯規提前退場，賽後他也直言不諱的表達對裁判的不滿，不過在球隊最終輸球，且可能在明天就結束賽季的情況下，唐西奇在今天受訪時也直言，希望能放下這些對於裁判的不滿情緒。

「我希望自己能開心的打球。」唐西奇在談到明天的關鍵戰役時表示，「我們今天都在討論我們是如何在總冠軍賽的第4節比賽中，克服21分的落後劣勢，因為當時我們打得很開心，不斷的防守、奔跑，這讓我們有很棒的節奏與投籃。」

唐西奇坦言，對於裁判的情緒確實對於他的表現和球隊狀況造成影響，而他也直言裁判將擁有最終判決決定權，他必須要放棄過多的爭執而影響到自己，「我真的很想要贏得比賽，有時我沒有以正確的方式來展示這一點，但我確實很想贏，我必須要做得更好才行，現在我必須用不同的方式展示它。」

談到球隊目前的絕境，唐西奇仍對於幫助獨行俠成為史上首支0：3逆轉贏得系列賽的隊伍抱持樂觀態度，尤其他們今年曾在6場比賽中輸掉5場比賽後，又寫下18場贏下16勝的表現，最終搶下西區第5種子，「我知道那只是例行賽，但當我們所有人團結在一塊時，化學效應將會達到頂峰，我們必須持續相信，我知道我們做得到。」

NBA季後賽

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