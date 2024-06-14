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NBA／泰托姆終回神 塞爾蒂克聽牌
ＮＢＡ總冠軍賽第三戰昨天在獨行俠隊主場登場，儘管明星後衛厄文找回進攻節奏攻下全場最高的卅五分，但獨行俠一哥唐西奇卻在比賽最後四分鐘六犯離場，獨行俠的反撲攻勢也因此打住，最終塞爾蒂克隊以一○六比九十九取得冠軍賽三比○「聽牌」優勢。
在總冠軍賽前兩戰打完後苦吞二連敗的獨行俠，昨回到主場後，上半場在找回進攻手感的厄文與唐西奇攜手領軍下還能與「綠衫軍」抗衡，不過第三節塞爾蒂克布朗挺身而出，單節進帳十五分，幫助球隊取得領先。
儘管第四節獨行俠再度展開反撲，但在唐西奇六犯離場後，懷特與布朗的兩記三分球卻澆熄了獨行俠的攻勢，最終塞爾蒂克就在布朗與泰托姆攜手攻下六十一分領軍下取勝，距離創造聯盟紀錄的隊史第十八冠僅差最後一勝。
昨天手感回溫攻下卅一分的泰托姆強調，全隊將不會因此鬆懈。
因六犯提前退場的唐西奇，在談到裁判吹犯尺度時則說，這讓我們無法進行身體對抗。但事情還沒有結束，只要我們不放棄且相信自己。
2023-24 NBA季後賽賽程與比分
▪ 厄文轟35分但唐西奇提早犯滿 獨行俠反攻失利、塞爾蒂克3連勝聽牌了 掌握最新系列賽戰況
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