NBA／黑粉酸數據太差 泰托姆回擊：快奪冠又說得分不夠
塞爾蒂克今天以106：99擊敗獨行俠，系列賽取得3：0絕對優勢，奪下隊史第18冠的機會相當濃厚，泰托姆（Jayson Tatum）賽後受訪時也回應外界對他的質疑。
泰托姆前2戰命中率不理想，許多人認為他未繳出一哥等級的數據，不配拿FMVP。他今天稍微找回準星，全場26投11中，拿到31分6籃板5助攻。
泰托姆是當今聯盟黑粉最多的球員之一，他受訪時回應質疑聲浪，「當你生涯初期幾乎得到所有分數，並填滿數據，但他們說你沒辦法贏得榮耀，現在快要拿到冠軍，又開始嫌你得分不夠多。」
聯盟史上從沒有FMVP命中率低於40%，最低的是2010年湖人「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant），他當時投籃命中率40.5%，場均得到28.6分8籃板3.9助攻。泰托姆3戰下來，場均21.7分8.7籃板7.3助攻，命中率35.9%。
塞爾蒂克球星布朗（Jaylen Brown）3戰場均24.3分6.0籃板5.7助攻，還有2.0抄截和1.3阻攻，命中率高達55.1%，許多網友直呼他就是今年的FMVP。
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