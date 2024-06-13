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NBA／厄文回神仍吞對戰綠軍13連敗 盼給唐西奇一個擁抱

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
厄文苦吞對戰塞爾蒂克的13連敗。 路透
厄文苦吞對戰塞爾蒂克的13連敗。 路透

獨行俠明星後衛厄文（Kyrie Irving）今天在總冠軍賽第三戰擺脫低迷手感，全場出手28次命中13球，其中包括4顆三分球，拿下兩隊最高的35分，不過獨行俠最終仍是以7分差距輸球，厄文個人也苦吞對戰塞爾蒂克的13連敗，談到塞爾蒂克取得3：0聽牌，厄文也強調第四場比賽他將會打得更為果斷，並且更具侵略性。

在總冠軍賽前2場比賽表現失常，其中包括三分球8投0中的厄文，在今天回到主場後總算觸底反彈，其中三分球出手6次命中4球，拿下35分不僅超越前兩戰總和，更追平獨行俠隊史總冠軍賽單場得分紀錄，只不過獨行俠在唐西奇提前6犯離場的情況下，最終仍是以7分差距輸球。

而這也是厄文個人對戰前東家塞爾蒂克的13連敗，追平了溜馬席亞康（Pascal Siakam）對戰塞爾蒂克13連敗的現役球員最長紀錄，至於太陽杜蘭特（Kevin Durant）目前對戰塞爾蒂克也處在10連敗。

談到今天未能幫助球隊取勝，甚至讓塞爾蒂克取得聽牌優勢，厄文坦言下場比賽他們將沒有退路，「我們回家後會準備好所有彈藥、火力和一切，因為當比賽進入第四戰時，我們必須要打得更加果斷，並且打得更有攻擊性。」

對於今天唐西奇在犯滿離場後一度憤努不止，厄文也不忘為搭檔說話：「你需要給他一些喘息空間，讓他的情緒得以發洩，只需要給他一個擁抱，這樣就夠了。指責別人是一件很容易的事情，但我們要重申，我們永遠都會支持著他。」

NBA季後賽

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