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NBA／綠衫軍第18冠穩了？泰托姆曝主帥播UFC影片提醒別放鬆

聯合新聞網／ 綜合報導
泰托姆。 美聯社
泰托姆。 美聯社

塞爾蒂克今天在總冠軍賽G3以106：99打敗獨行俠，系列賽取得3：0優勢，只要再1勝就能奪下隊史第18冠，不過綠衫軍一哥泰托姆（Jayson Tatum）不敢掉以輕心。

今年季後賽塞爾蒂克還沒輸過客場，取得7勝0敗戰績。上次輸球是第二輪主場面對騎士，之後34天沒吞下敗仗，狂掃10連勝。

塞爾蒂克去年東區冠軍賽先以0：3落後熱火，之後連追3場，但G7輸球被淘汰。泰托姆引以為戒，「我們差點逆轉，但我的腳踝扭傷無法正常投籃。所以我們這次不會放鬆或做類似的事。」

泰托姆還透露總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）備戰時，播放終極格鬥冠軍賽（UFC）影片激勵全隊，內容是被掐住脖子和快要贏的時候放鬆，結果被對手找到機會逆轉，「他把這些狀況轉換到籃球，跟我們說就算離勝利很近，對手仍會尋找方式存活，我們還有很長的路要走，還是要用正確方法打球。」

Jayson Tatum NBA季後賽 塞爾蒂克 獨行俠

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