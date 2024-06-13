NBA／「LOGO爺」威斯特辭世 總冠軍賽前全場默哀

NBA傳奇威斯特（Jerry West）今天稍早過世，享壽86歲，總冠軍賽第3戰開打前，全場也特別為他默哀約15秒。

今天的美國職籃NBA總冠軍賽第3戰，達拉斯獨行俠在主場迎戰波士頓塞爾蒂克，球場天花板掛著的巨大計分板，上面秀出威斯特的照片。

ABC主播布林（Mike Breen）在賽前說：「NBA這個大家庭要為威斯特離世哀悼，他做為NBA的基石超過60年的時間。」

「威斯特生涯每年都獲選參加明星賽，幫助洛杉磯湖人9次打進總冠軍賽。褪下球衣，威斯特仍為NBA做出貢獻，他打造的球隊，曾8次奪下NBA總冠軍。威斯特拿過NBA總冠軍1次，以球員、貢獻者、1960年羅馬奧運美國男籃成員的身分，入選籃球名人堂。」

The NBA family pays tribute to a legend of the game, Jerry West. pic.twitter.com/E4eJh1tJdw — NBA (@NBA) 2024年6月13日

布林補充道：「威斯特是首位拿下總冠軍賽最有價值球員（MVP）者，他一次又一次在高壓的情況下，展現他出色的能力，贏得了『關鍵先生』（Mr.Clutch）的稱號。」

這場比賽，塞爾蒂克在下半場逆轉戰局，最多領先達21分。

雖然獨行俠第4節一波強力反撲，讓綠衫軍嚇出一身冷汗，但塞爾蒂克仍以106比99在客場搶下讓他們聽牌的勝利。

塞爾蒂克很有機會拿下總冠軍，因為過去不曾有球隊能在0比3的絕對劣勢下逆轉奪冠。

若能如願拿下冠軍，那將是塞爾蒂克隊史第18座總冠軍，也會讓他們刷新單一球隊奪冠次數最多的紀錄。