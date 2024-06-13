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NBA／關鍵時刻犯滿離場 唐西奇抱怨：我們沒辦法做身體對抗

聯合新聞網／ 綜合報導
唐西奇。 路透
唐西奇。 路透

總冠軍賽G3回到獨行俠主場，唐西奇（Luka Doncic）雖砍下27分6籃板6助攻，但比賽剩4分鐘左右時犯滿離場，獨行俠終場以99：106落敗，系列賽陷入0：3落後，唐西奇受訪時也回應犯規問題。

獨行俠第4節一度落後21分，但最後4分鐘追到3分差，塞爾蒂克布朗（Jaylen Brown）面對防守雖有推人動作，但唐西奇被抓阻擋犯規，挑戰後唐西奇仍領到第6次犯規，只能在板凳席觀戰。獨行俠沒有放棄，時間剩1分鐘時追到2分差，但連續錯過3顆三分球，葬送逆轉機會。

唐西奇受訪時談到隊友們差點逆轉，「我們有個很好的機會，很接近但沒有做到，我希望我當時能在場上。」談到本場被吹6次犯規，他說，「我們沒辦法做身體對抗，我不想多說，但在總冠軍賽6次犯規，拜託，應該更好點。」

獨行俠陷入系列賽0：3落後，NBA歷史上沒任何球隊能在這種困境逆轉，對此唐西奇表示，「就像我說的，比賽結束才是結束，我們只需要相信自己。我們會一起輸、一起贏，所以我們要在一起。」

Luka Doncic NBA季後賽 塞爾蒂克 獨行俠

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