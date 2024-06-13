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NBA／威斯特曾說交易湯普森就辭職？前勇士總管：神話故事

聯合新聞網／ 綜合報導
威斯特(左)、湯普森(中)、柯瑞(右)。 美聯社
威斯特(左)、湯普森(中)、柯瑞(右)。 美聯社

「Logo Man」威斯特（Jerry West）今天傳出在家中安詳過世，享壽86歲。過去有報導指出，他當年擔任勇士顧問期間，反對用湯普森（Klay Thompson）換勒夫（Kevin Love），前勇士總管邁爾斯（Bob Myers）今天受訪時也回憶此事。

過去報導指出，2014年夏天勇士想用湯普森等籌碼，換來當時在灰狼擔任一哥的勒夫，不過威斯特說如果交易發生，就會辭去勇士顧問，最終交易沒有發生，勇士隔年也順利奪冠。

對此，邁爾斯表示這個故事被誇大了，「這就像神話故事，我告訴人們這從來沒像大家想得這麼接近，但他們不相信。如果這交易很接近，我們會請勒夫做體檢，因為他有一些傷病問題，而我們從來沒這樣做過。」

邁爾斯強調自己也不想交易湯普森，「老闆愛湯普森，我愛湯普森，柯爾（Steve Kerr）和所有人都愛，威斯特是他的忠實粉絲。」

Kevin Love Klay Thompson 勇士

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