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NBA／傳奇球星威斯特逝世 喬丹及詹姆斯帶頭致敬

中央社／ 紐約12日綜合外電報導
傳奇球星威斯特的照片顯示在舊金山大通中心球場外。 美聯社
傳奇球星威斯特的照片顯示在舊金山大通中心球場外。 美聯社

美國職籃NBA被尊稱為「標誌先生」的傳奇球星威斯特今天過世，享壽86歲，美國籃壇人士紛紛表達哀悼。「籃球之神」喬丹敬稱威斯特就像他的老大哥，湖人球星詹姆斯則感性寫道「會繼續讓您感到驕傲」。

威斯特（Jerry West）是著名的NBA「標誌先生」（Logo Man），他側身運球的模樣就是現在NBA的標誌。

雅虎運動（Yahoo Sports）報導，喬丹（MichaelJordan）透過體育頻道ESPN名嘴史密斯（Stephen A.Smith）發表聲明，向威斯特致敬。

喬丹在聲明中表示：「傑瑞（威斯特）去世的消息，讓我深感悲痛。他是我的真正的朋友和精神導師。就像我的大哥一樣。」

喬丹還指出：「我一直希望自己能是他的比賽競爭對手，但隨著我對他的了解越來越深，我希望自己是他的隊友...安息吧，標誌先生。」

詹姆斯（LeBron James）則在社群媒體X發文稱威斯特是「我的精神導師，我的朋友」，並稱「希望我會繼續讓您感到驕傲」。

他寫道：「我親愛的朋友，我會衷心懷念我們的對話！我的心與您美好的家人同在並為他們祈禱！永遠愛傑瑞（威斯特）！在天堂安息吧，我的朋友！」

NBA總裁席佛（Adam Silver）也發表聲明，向威斯特表達致意，並且讚揚他擔任聯盟高階主管和球員時的卓越表現。

席佛寫道：「傑瑞（威斯特）在湖人40年間，也包含擔任總教練的成功經歷，以及在管理層的出色表現，鞏固了他作為體育史上最偉大經理人之一的聲譽。」

除上述美國籃壇大咖，洛杉磯湖人球團、許多現役或退休球員及ESPN資深體育記者沃納洛斯基（AdrianWojnarowski）等人，也紛紛對威斯特的死訊表達哀悼之意。

威斯特是西維吉尼亞州高中和大學籃球界的傳奇，也是1960年奧運美國男籃代表隊的共同隊長。在14年NBA球員生涯期間，威斯特每季皆入選明星賽、12度進入年度最佳陣容、5度獲選年度最佳防守陣容，這些榮耀全是在湖人隊時所創。

威斯特球員生涯9度闖進NBA總冠軍賽，但只拿下1座總冠軍，其中6次都是敗給已故傳奇中鋒羅素（BillRussell）的波士頓塞爾蒂克隊。

他所屬的湖人隊在1969年總冠軍賽經7場大戰不敵塞爾蒂克，但場均37.9分的他仍榮獲總冠軍賽最有價值球員（FMVP），至今仍是史上唯一一次敗戰球隊球員獲獎的紀錄。

威斯特退休後轉而擔任球隊操盤者，追求完美的他在這項工作贏得史無前例的成就，兩度拿下年度最佳總經理榮銜。

在任職球探與總經理期間，他協助打造湖人隊在1980年代5度摘下總冠軍的王朝，Showtime旋風一時風靡全世界。

2000年離開湖人之前，他簽下一代中鋒「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）並透過選秀交易換來「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant），為湖人在2000至2010年期間再添5次冠軍。

後來他曾在曼菲斯灰熊、勇士任職，2017年加入快艇擔任顧問至今。

NBA季後賽 勇士 喬丹 塞爾蒂克 湖人 詹姆斯

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