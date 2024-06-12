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NBA／球員、管理層生涯皆璀璨 傳奇威斯特被譽王朝推手

聯合新聞網／ 綜合外電報導
「Logo Man」威斯特辭世，享壽86歲。 美聯社
「Logo Man」威斯特辭世，享壽86歲。 美聯社

被尊稱「Logo Man」的NBA傳奇球星威斯特（Jerry West）今天在家中安詳辭世，享壽86歲。

威斯特生涯效力湖人14個賽季，場均27分6.7助攻5.8籃板，累積25192分，排名史上第26；9次闖進總冠軍賽贏得1次總冠軍，10次入選年度最佳第一隊，14次明星賽、5次最佳防守陣容，更是史上唯一一位以落敗者拿到FMVP的球員。

不僅是球員生涯表現輝煌，退居幕後成為制服組的威斯特同樣展現精準眼光和運作手腕，先後擔任湖人和灰熊的總管，打造湖人80年代「Showtime」和「歐布連線」的三連冠盛世，擔任勇士顧問期間，也奠定了王朝基礎，在1995年和2004年分別贏得年度最佳行政人員獎。後續在快艇期間擔任顧問也協助球隊持續補強陣容。

威斯特曾以3次身分先後入選籃球名人堂，分別是1979年球員身分、2010年以1960年美國奧運代表隊身分，以及今年以籃球運動卓越貢獻者身分入選；威斯特同時也是50大傳奇球星和75大傳奇球星，並在2019年獲得美國授予平民最高榮譽的「總統自由勳章」。

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